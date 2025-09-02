Pemex lanza oferta de recompra de bonos por 9,900 millones de dólares

La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó el martes una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2026 y 2029 por un máximo de 9,900 millones de dólares, de acuerdo a un documento con los detalles de la operación.

La oferta, que expira el 30 de septiembre, abarca 11 series de bonos en dólares y euros. Los tenedores también recibirán un importe en efectivo por concepto de intereses devengados y no pagados sobre los valores aceptados para su compra en la oferta.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, ha recibido durante años apoyo financiero del Gobierno para el pago de sus amortizaciones de deuda.

El Gobierno lanzó hace unas semanas un ambicioso plan para la empresa por el que espera que logre la autosuficiencia financiera en el 2027.

La deuda financiera de Pemex ronda los 99,000 millones de dólares y la de proveedores unos 23,000 millones de dólares.

La empresa ha cifrado su perfil de vencimientos en 5,100 millones de dólares para el 2025; 18,700 millones de dólares para el 2026 y en 7,700 millones de dólares para 2027.