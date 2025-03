Nissan elige al mexicano Iván Espinosa como su nuevo CEO para reemplazar a Makoto Uchida

Nissan nombró este martes a Iván Espinosa, director general de planificación, para tomar el timón de la empresa a partir del 1 de abril, poniendo así fin a semanas de especulaciones sobre quién sucedería a Makoto Uchida al frente del fabricante de automóviles japonés.

Nissan hizo el anuncio en un comunicado, confirmando que Uchida dejaría el cargo. El fabricante de automóviles anunció que ofrecería una rueda de prensa a las 09:30 GMT.

Uchida había sido presionado para dimitir tras el empeoramiento de los resultados del tercer mayor fabricante de automóviles de Japón y el fracaso de las negociaciones de fusión con Honda. No estaba claro si el nombramiento de Espinosa pondría de nuevo sobre la mesa esas conversaciones o abriría la posibilidad de inversión de otro socio.

Fuentes y medios de comunicación japoneses habían señalado a Espinosa como uno de los posibles sucesores de Uchida, entre los que también figuraban el director financiero, Jérémie Papin, y el director de rendimiento, Guillaume Cartier.

Espinosa, que se incorporó a la empresa en 2003 en México, ocupó cargos en el sudeste asiático, antes de convertirse en director para México y América Latina en 2010. Ha supervisado iniciativas de planificación y desarrollo de productos y ha gestionado la estrategia y la cartera global de productos del fabricante de automóviles.

Ocupa su cargo actual desde abril de 2024, como parte de una reorganización destinada a acelerar el giro del fabricante hacia los vehículos eléctricos.

Espinosa quiere continuar el trabajo de Uchida

Espinosa, quien asumirá en abril los cargos de presidente, director ejecutivo y CEO, dijo a la prensa que quiere continuar el trabajo de Uchida para "ayudarle a Nissan brillar de nuevo".

"Sinceramente creo que Nissan tiene mucho más potencial de lo que vemos hoy día", declaró el ejecutivo mexicano, agregando que trabajará "de cerca con nuestro talentoso equipo mundial para devolverle la estabilidad y el crecimiento a la empresa".

Nissan explicó que el cambio de jefatura fue para "alcanzar los objetivos de corto y mediano plazo de la empresa, al tiempo que se posiciona para el crecimiento de largo plazo".

"Dado que no he podido ganarme la confianza de algunos de nuestros empleados, y como la junta directiva me hizo la solicitud, concluí que (...) un nuevo inicio será lo mejor para Nissan", declaró Uchida.

Calificó a Espinosa como "un verdadero hombre de coches" que "aún está en sus 40's y está lleno de energía".

"Cuento con él para superar las dificultades y conducir a Nissan fuertemente hacia el futuro", agregó Uchida.