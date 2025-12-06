Netflix + Warner Bros: el nuevo gigante del streaming y las franquicias que tendrá bajo control

Netflix dio el golpe más grande en la industria del entretenimiento en la última década: llegó a un acuerdo para comprar los estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery, además de HBO, HBO Max y su catálogo completo. La operación, valorada en 72,000 millones de dólares en capital y 82,700 millones en valor empresarial, transformaría el mapa del streaming si recibe aprobación regulatoria.

El movimiento ocurre tras semanas de una guerra de ofertas en la que también compitieron Paramount Skydance y Comcast. Con esta compra, Netflix obtendrá no solo una de las bibliotecas más importantes de Hollywood, sino el control de algunas de las franquicias globales más influyentes.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, aseguró que la combinación “permitirá definir el próximo siglo de la narrativa”, mientras que David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, afirmó que la unión llevará “las historias más impactantes del mundo” a un público aún más amplio.

El acuerdo aún deberá pasar por un escrutinio regulatorio intenso en Estados Unidos y Europa, debido al crecimiento que implicaría para el mayor servicio de streaming del planeta.

Las franquicias que pasarán a manos de Netflix

Si la operación se concreta, Netflix controlará franquicias que dominan desde el cine hasta la televisión y la cultura pop. Entre ellas destacan:

Harry Potter

La saga completa, incluida la serie que HBO prepara para 2027, pasaría al catálogo controlado por Netflix, abriendo la puerta a proyectos derivados en televisión y cine bajo un mismo ecosistema.

Juego de Tronos

Con precuelas en marcha como Un caballero de los Siete Reinos y nuevas temporadas de La Casa del Dragón, Netflix se haría de una de las marcas televisivas más poderosas del siglo XXI.

DC Comics

El nuevo universo de James Gunn arrancó este año con Superman. Netflix obtendría también Supergirl, Peacemaker, Linterna Verde y todo el archivo de películas y series del sello.

Batman

Una de las propiedades más rentables de Warner. Desde películas como Batman Parte II hasta animaciones y mercancía global, es uno de los activos más valiosos del acuerdo.

El Señor de los Anillos

A través de New Line Cinema, Warner posee parte clave del legado cinematográfico de la saga. La próxima película La caza de Gollum, prevista para 2027, también quedaría bajo el control del gigante del streaming.

Duna

Luego del éxito de las cintas dirigidas por Denis Villeneuve y la expansión con series derivadas como Dune: Prophecy, esta franquicia reforzaría la apuesta de Netflix por el sci-fi premium.

Friends

Una de las comedias más vistas en el mundo. Cada subasta por sus derechos dispara cifras millonarias. Su llegada a Netflix consolidaría un imán permanente de audiencia.

The Big Bang Theory

Otro de los pilares de la televisión moderna que podría integrarse al catálogo global de Netflix.

Looney Tunes

Un tesoro del entretenimiento infantil y familiar que abarca desde Bugs Bunny hasta el Pato Lucas, con décadas de contenido, nuevas producciones y mercancía.

Minecraft

Tras el éxito global de la película de 2025, que superó los 950 millones de dólares en taquilla, las secuelas previstas para 2027 podrían desarrollarse bajo la nueva estructura.

La operación también integraría clásicos como Casablanca, Ciudadano Kane, Los Soprano, El Mago de Oz y miles de títulos que han definido al cine y la televisión en más de un siglo.

Qué cambiará para los suscriptores

Por ahora, nada cambia en la experiencia diaria, según un correo enviado por Netflix a sus usuarios. Los servicios de Netflix y HBO Max continuarán operando por separado hasta que la operación obtenga todas las aprobaciones regulatorias, un proceso que podría extenderse hasta 2026 o 2027.

La plataforma afirmó que sus planes de membresía seguirán igual y que anunciará cualquier modificación una vez que la fusión avance. También se comprometió a mantener los estrenos de Warner Bros en cines para disipar temores de las cadenas de exhibición.

Netflix asegura que la unión permitirá ofrecer más títulos sin elevar costos, al optimizar una sola oferta de streaming que integraría contenidos originales y bibliotecas históricas.

Controversia en Hollywood y presión política

La compra desató críticas de cineastas, productores y analistas que temen una concentración excesiva del mercado.

James Cameron calificó la operación como un “desastre”, mientras que el exdirectivo de WarnerMedia, Jason Kilar, escribió que “no existe una forma más efectiva de reducir la competencia en Hollywood”.

Organizaciones de exhibidores alertaron sobre el riesgo para las salas de cine y miembros del Congreso en Estados Unidos advirtieron que la fusión podría dañar a los consumidores.

Desde la Casa Blanca también habría preocupación por el dominio que la plataforma alcanzaría en el mercado estadounidense de contenidos.

Netflix, por su parte, sostiene que la unión fortalecerá la producción en Estados Unidos, ampliará oportunidades para la comunidad creativa y generará nuevos empleos.

La compra de Warner Bros. Discovery es la mayor adquisición del sector desde que Disney absorbió Fox en 2019. A diferencia de sus rivales, Netflix había expandido su negocio principalmente con producción propia, por lo que esta integración representa un giro importante.