Crónica de una despedida: Movistar Perú, la octava filial que Telefónica deja en su salida de Latinoamérica

Telefónica Movistar vendió su negocio de telecomunicaciones en Perú por 3.7 millones de soles peruanos. La cifra parecería simbólica por ser tanto como 1 millón de dólares. Pero Telefónica se aseguró de que el comprador, el grupo argentino Integra Tec International Inc. se hiciera con los pasivos que arrastra la Movistar peruana y que cifrarían a toda la operación en unos 1,400 millones de dólares.

Desde este lunes también es problema de Integra Tec International presentar un plan de negocio que saque a Movistar Perú del concurso mercantil al que se acogió en febrero por las pérdidas de 872 millones de euros que tuvo en 2024, y al mismo tiempo será su obligación mantener la continuidad del servicio y responder a los amparos judiciales de los competidores y los mandatos regulatorios que imponga el Estado peruano en materia de competencia, para por fin hacerse con este negocio de Movistar que significa tener el 32% de los servicios fijos, el 25% del mercado móvil y ventas por alrededor de 1,500 millones de dólares anuales por todas sus operaciones en los segmentos fijo y móvil de Perú.

Movistar Perú es la octava unidad que el grupo español consigue vender en los últimos seis años en este hemisferio, desde que en 2019 anunció su salida de la región, con ventas en América Central como primer paso, para concentrarse en Alemania, Brasil, España y el Reino Unido. La América Latina de habla hispana pesa poco en las cuentas de Telefónica y le representa muchos problemas: representa menos del 20% de los ingresos y la facturación del grupo en esta región cayó 8.2% en 2024.

Perú también es la tercera desinversión que Telefónica anuncia en menos de 50 días, en lo que va del 2025, obligada, quizá, por el nuevo capital de origen árabe que no quiere perder dinero con sus acciones de esta compañía. Así, el 24 de febrero Telefónica vendió la Movistar rioplatense a Telecom Argentina; luego, el 13 de marzo, Telefónica vendió Movistar Colombia a Millicom International. Ahora vende Movistar Perú a Integra Tec International.

Telefónica ha intentado hacer de todo para que sus unidades latinoamericanas, salvo Vivo en Brasil, no pierdan valor, ante la imposibilidad de vender todo el negocio de Telefónica Hispam o en fracciones. Obstáculos propios del mercado de telecomunicaciones, regulatorios y otros atribuidos a las economías nacionales de la región han sido un quebradero de cabeza para Telefónica.

Con presencia todavía en algunos mercados de Latinoamérica, en estos seis años Telefónica ha logrado salir de Centroamérica y de la región rioplatense, y lo está intentado hacer ahora de la zona andina. De otros lugares ha sido más complicado, como en Chile, donde fue mejor vender parte de su infraestructura de fibra óptica para asegurar un retorno de inversión.

México ha sido el mercado más complicado vender para Telefónica fuera del Cono Sur, porque el país es uno de los mercados más concentrados del mundo en telecomunicaciones y si bien la base de clientes se expande tanto como a unos 150 millones de líneas celulares en lo que va del 2025, el ARPU no lo hace así y no llega a la banda de los 7 dólares por suscripción. Aparte, México tiene una política fiscal por uso de espectro que esquila las inversiones y no está claro todavía cómo quedará el marco regulatorio tras una reforma constitucional que extingue al regulador sectorial.

Por ello sería complicado para Telefónica vender Movistar México. Por política regulatoria, Telcel está imposibilitado y esto si aquel negocio fuera de su interés. AT&T, un candidato posible, tiene primero la orden de hallar rentabilidad tras su primera década en el mercado móvil del país, en tanto que BAIT y Altán han sonado como potenciales compradores, si el primero quiere un negocio de pospago que ya tiene Movistar y si al segundo se le hablita entrar al mercado minorista.

Movistar sale de Perú tras casi 31 años de presencia en el país, luego de comprar ese negocio a Entel por 2,000 millones de dólares en 1994, que en el año 20225 serían 4,320 millones de dólares por la inflación. Este es el resultado simple de haber entrado y salido de Perú para esta compañía, y estas han sido las otras ventas en la región:

2019-2020

Telefónica vende Movistar Guatemala a América Móvil en 293 millones de euros y Movistar El Salvador en 277 millones de euros, también a Claro de América Móvil. La compraventa pasa a revisión de las autoridades de competencia locales, y termina siendo Liberty Latin America quien, entre 2020 y 2021, compra en 144 millones de euros a Movistar El Salvador.

2020-2021

Telefónica vende Movistar Costa Rica en 503 millones de euros a Millicom International Cellular; también vende en 573 millones de euros a Movistar Panamá y en 379 millones de euros a Movistar Nicaragua, a la misma compañía. La venta de Costa Rica se ve afectada y termina siendo Liberty el comprador, tras ofertar 455 millones de euros por la entidad.

2021

Telefónica vende el 60% de su red de fibra óptica en Chile al fondo KKR, por 1,000 millones de dólares.

2025

Febrero.- Telefónica vende Movistar Argentina a Telecom Argentina por 1,245 millones de dólares.

Marzo.- Telefónica vende Movistar Colombia en 400 millones de dólares a Millicom International Cellular.

Abril.- Telefónica vende Movistar Perú en 3.7 millones de soles peruanos a Integra Tec International Inc.

Telefónica aún registra operaciones activas propias, o donde no se conoce algún comprador potencial en Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.