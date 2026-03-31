Rescatan con vida a uno de cuatro mineros en Sinaloa

Luego de que fuera localizado y rescatado con vida uno de los mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa; la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que siguen las labores de rescate para localizar con vida a los otros tres trabajadores que también quedaron atrapados tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

Se informó que el Puesto de Mando Unificado, en el colaboran rescatistas, el Ejército y demás expertos, confirmó la localización y extracción segura de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados durante la madrugada de este lunes.

“A las 00:25 horas (local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán”, se detalló.

Se dijo que después de activarse los protocolos de extracción segura y ser puesto en superficie, el trabajador fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica y durante la tarde de este lunes fue dado de alta.

Mientras que desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas. A estas labores se sumaron la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.

Las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, enfrentando la presencia de material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius.