Bayer triplicaría estudios clínicos e inversiones en México

Jiutepec, Mor. La firma farmacéutica alemana Bayer ve el potencial de triplicar el número de estudios clínicos e inversiones en esta área en México, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha comenzado a reducir los tiempos de aprobación.

Los trámites para la autorización de estudios clínicos, que podían tardar más de nueve meses, ahora se han reducido a menos de cuatro, y se espera que estos tiempos mejoren todavía más, con lo que México podría recobrar su competitividad en esta materia en el corto plazo.

“Consideramos que los tiempos pueden seguir bajando… estamos implementando mejoras de manera conjunta. Nosotros proporcionándole los datos a la Cofepris para tener las aprobaciones de los estudios y, obviamente, ellos agilizan la revisión a través de su plataforma digital”, consideró Carla Ceballos, especialista en Estudios Clínicos en Bayer.

En su opinión, la digitalización y simplificación de trámites implementada recientemente por la Cofepris ha sido crucial para reducir los tiempos de aprobación de los protocolos clínicos.

Incluso destacó que ahora México puede competir no solo con países como Argentina, donde los trámites tardan menos de un mes, sino con cualquier otro, porque al reducir el proceso de aprobación a 30 días, se gana hasta un año para reclutar e incorporar pacientes a los estudios clínicos.

“Lo que más afectó a la investigación en México fueron los tiempos de aprobación. Eso nos dejaba fuera siempre y nos ha dejado fuera”, subrayó Carla Ceballos.

Aseguró que uno de sus estudios sobre cáncer de pulmón fue aprobado en cuatro meses, un tiempo récord que no habían logrado antes.

En su oportunidad, el líder de la División Pharma de Bayer, Daniel Londero, explicó que de manera anual invierten alrededor de 20 millones de pesos.

“Pretendemos, como se lo hemos dicho a distintos funcionarios de Salud, que en los próximos años podemos triplicar o incluso cuadruplicar ese valor”, adelantó.

Exporta 300 mdd anuales desde México

Desde sus plantas de producción en México, la farmacéutica alemana Bayer exporta productos por 300 millones de dólares al año, con destino a más de 30 mercados, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Medio Oriente.

El director de la División Farmacéutica de Bayer México, Daniel Londero, explicó que alrededor del 20% de las exportaciones se destinan al mercado estadounidense.

Entre los productos más exportados destacan los medicamentos de venta libre, como Aspirina y Alka-Seltzer, que se fabrican en las plantas mexicanas.

Durante el seminario “Sanando el Futuro”, el directivo destacó que en la fábrica de Orizaba-Ixtaczoquitlán, Veracruz, Bayer produce anticonceptivos hormonales que se exportan a toda América Latina.

Esta instalación es una de las cuatro plantas que la farmacéutica opera en el mundo destinada a la fabricación de principios activos farmacéuticos (APIs, por sus siglas en inglés), y la única ubicada fuera de Europa.

“Podemos decir que todas las hormonas o los precursores químicos que luego van a ser utilizados en Europa o en Estados Unidos para hacer los anticonceptivos, por ejemplo, que se distribuyen a todo el mundo, llevan el principio activo hecho en México… en la planta de Veracruz”, destacó Daniel Londero.