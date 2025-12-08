México propone reforma institucional y compromiso con la justicia social de la OIT

El gobierno de México, a través de una delegación coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, participó activamente en la 355ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el encuentro, que abordó temas clave para el futuro de la OIT y la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo, México destacó la urgente necesidad de avanzar hacia una reforma institucional dentro de la Organización.

El objetivo de esta reforma es permitir a la OIT responder con mayor eficacia y eficiencia a los retos financieros y operativos actuales, sin comprometer su mandato normativo ni su carácter tripartito.

El posicionamiento nacional enfatizó que cualquier ajuste debe ser consultivo, transparente e inclusivo, asegurando la preservación de la gobernanza tripartita, la representatividad geográfica y de género, así como procesos dignos y responsables en la toma de decisiones.

Adicionalmente, la delegación mexicana reafirmó su compromiso constante con la igualdad, la no discriminación y la integración transversal de la perspectiva de género en las políticas de empleo y protección social. México defendió el fortalecimiento del diálogo social y la adopción de medidas concretas para garantizar entornos laborales libres de discriminación, principios que consideró esenciales para guiar la labor futura de la OIT.

Con su participación, el gobierno de México refrendó su compromiso con la justicia social, el trabajo digno y la cooperación multilateral en el ámbito laboral internacional.