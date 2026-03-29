Xpeng Motors llega a México: así busca competir con Tesla y BYD en autos eléctricos

El mercado mexicano es la plataforma estratégica de América para el crecimiento de las automotrices chinas y lograr la expansión, donde Xpeng Motors hizo oficial su llegada para competir con Tesla, BYD, BMW y otras marcas en la era de la IA de la movilidad y destaca su carga ultrarápida, para arrancar operaciones a partir del próximo 6 de abril.

Alex Tang, director del Centro de Desarrollo y Servicio Internacional de Xpeng, dijo que su compromiso es ofrecer productos excepcionales y servicios sin complicaciones para construir una red de ventas y posventa fiable, para lo cual presentaron dos SUV, la G6 y G9, 100% eléctricos, en el segmento premium.

Las expectativas de la marca china son altas, pues pretende comercializar 2,000 unidades durante el 2026, en medio de la incertidumbre arancelaria que rodea a la industria automotriz china con aranceles en México.

“México no sólo es un mercado, es nuestra nueva casa en Latinoamérica”, sostuvo el directivo, al señalar que del periodo 2026 al 2028, Xpeng pretende establecer un liderazgo en el mundo de la Inteligencia Artificial, “seguiremos impulsando la innovación tecnológica, cambiaremos el estilo de vida local”.

Actualmente, Xpeng Motors opera en 60 países y regiones de todo el mundo, incluidos mercados automovilísticos en pleno auge como el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Tailandia, contribuyendo activamente a la transición ecológica global.

El G9 es el único vehículo chino que figura entre los vehículos más vendidos de Europa, alcanzando el primer puesto en su segmento en nueve países, entre ellos Italia y Alemania, mencionó durante la presentación en México.

Para consolidar su presencia local, Xpeng ha seleccionado a tres de los grupos de concesionarios más reconocidos para llevar a cabo las operaciones de venta y servicio en las tres principales ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, como es Grupo Andrade, Grupo Solana y Grupo Clever.

Xpeng México no tiene la intención de posicionar su producto con volumen, sino destacar a su tecnología de movilidad que conlleve a menos accidentes, una mejor conducción y “queremos integrarnos en la vida y querida de los mexicanos”.

“México es un mercado estratégico para Xpeng tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. Nos comprometemos a ofrecer productos excepcionales y servicios sin complicaciones para construir una red de ventas y posventa fiable. XPENG lidera la transición hacia la era de la IA física, en la que la inteligencia va más allá de las interfaces digitales para impulsar soluciones de movilidad en el mundo real”, resaltó Alex Tang.Xpeng es una automotriz no tradicional sino tecnológica, al lanzar 12 modelos.

“Xpeng tiene el objetivo de vender 2,000 unidades en el primer año de operación, pero mas que un número, queremos ofrecer productos con la más alta tecnología de inteligencia artificial y lograr el mejor servicio”, señalo Eduardo Aranda, vicepresidente de Xpeng México.