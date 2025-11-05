En México se crearon casi 400,000 empleos formales en lo que va de 2025

Uno de los grandes retos del mercado laboral en México es formalizar cerca de la mitad de los puestos de trabajo que actualmente están bajo alguna modalidad de informalidad.

Pese a los esfuerzos, la creación de empleos formales ha ido decreciendo en los años recientes.

Al corte de octubre del 2025 se observó que en el acumulado del año se han creado poco más de 400,000 puestos de trabajo en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), incluso considerando las plazas eventuales más las permanentes.

Este nivel de creación de empleo formal implica una caída de 32.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pese al freno en la creación de empleo formal, a este corte se registran 22.7 millones de personas cotizando como trabajadores en el IMSS; esta es la segunda mayor cifra desde que se tienen registros.