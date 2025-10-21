México baja dependencia a dispositivos médicos de EU por cambios en comercio y aranceles: ANAPS

México ha reducido su dependencia de las exportaciones de dispositivos médicos hacia Estados Unidos, como resultado de la reconfiguración del comercio internacional, los riesgos arancelarios y ante la próxima renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En los últimos cinco años, el porcentaje de envíos dirigidos a Estados Unidos se redujo del 94 al 64%, puntualizó Carlos Salazar Gaytán, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS).

“Está bajando la dependencia que México tiene de Estados Unidos, pero no porque se haya caído la demanda de dispositivos médicos, sino porque se está restableciendo la dinámica en la cual las empresas que están fabricando en México empiezan a exportar de forma directa sus productos a otros países para evitar, pagar aranceles”, explicó.

Recalcó que las exportaciones de México ahora se están dirigiendo a otros mercados, principalmente Europa, Canadá y países de América Latina, como Brasil.

Los productos exportados incluyen dispositivos médicos terminados y semi-terminados, precisó en conferencia para anunciar que Medical Expo se realizará del 28 al 30 de octubre en la Ciudad de México.

Por lo que estimó que, en los próximos años, las exportaciones hacia Europa representarán entre un 17% y 18%, aunque no precisó cuál es el nivel actual de estos envíos.

El valor de las exportaciones de México supera los 22,000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 9 por ciento.

“México se ve favorecido actualmente por el nearshoring, por la cercanía con Estados Unidos. En dispositivos médicos el primer país en el que se piensa es en México porque el gran consumidor de dispositivos médicos es Estados Unidos”, acotó.

Agregó que instalar una planta en Estados Unidos ya no es tan rentable como en México, donde los costos pueden ser hasta un 35% más bajo y un 9% más respecto a China, por ello, cada vez más empresas comienzan a ubicar sus plantas en “lugares estratégicos”.

“Creemos que en los próximos últimos años vamos a seguir viendo reducciones importantes de importaciones a Estados Unidos”, reiteró.

Entre los dispositivos médicos exportados están productos desechables como jeringas, agujas, catéteres y sondas, así como equipos médicos electrónicos e instrumental médico quirúrgico.

En México, el 96% de la producción de dispositivos médicos proviene de unas 230 plantas manufactureras, de las cuales más de 140 son extranjeras y de estas, más de 100 se localizan en Baja California, principal región exportadora con más del 60% del total. Mientras que las restantes 100 son nacionales.

* Riesgo de aranceles

El presidente de la ANAPS informó que hace unas semanas Estados Unidos notificó que la industria de dispositivos médicos está en revisión bajo la sección 232 (de la Ley de Expansión Comercial), por lo que las exportaciones desde México podrían enfrentar aranceles.

“Debemos de asegurar de proteger, principalmente, que las materias primas, los componentes plásticos, los componentes electrónicos, estén todavía exentos de aranceles”, dijo en referencia a la revisión del T-MEC.

“Esto implica también asegurar una negociación de estos impuestos con China, Taiwán, e India, que juegan también un papel relevante en la proveeduría de componentes plásticos y electrónicos hacia nuestro país”, agregó.

Carlos Salazar recordó que, debido a la dependencia de México de materias primas y tecnologías provenientes de diversos países, es necesario proteger a la industria nacional.