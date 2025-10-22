Lula y Trump perfilan reunión en Malasia

Donald Trump está interesado en reunirse con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y los funcionarios están discutiendo una posible reunión mientras ambos están en Malasia para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, según un funcionario de la Casa Blanca.

Brasil espera que la reanudación del diálogo entre ambos países convenza a Estados Unidos de reducir los aranceles punitivos que pesan sobre productos brasileños clave, como el café y la carne. La reunión podría tener lugar el 26 de octubre, según informaron tres funcionarios brasileños familiarizados con la planificación. En una llamada telefónica con Trump a principios de este mes, Lula pidió a Estados Unidos que redujera la tasa arancelaria de 50% impuesta a su país a 10% y que eliminara las sanciones y restricciones de visas para jueces brasileños, funcionarios del gobierno y sus familiares.

Tras esa llamada, que ambas partes describieron como amistosa, Trump afirmó que buscaría programar reuniones con Lula tanto en Brasil como en Estados Unidos. Sin embargo, la cumbre ofrece una oportunidad anticipada para que los líderes se reúnan y resuelvan una disputa que comenzó en julio, después de que Trump intentara detener el juicio a su aliado Jair Bolsonaro, lo que ha provocado meses de relaciones frías entre ambos países.

Las conversaciones entre Brasil y EU se reanudaron después de que Trump y Lula se cruzaron brevemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el mes pasado. Además de los aranceles y las sanciones, las dos naciones también han estado discutiendo prácticas comerciales que han sido objeto de una investigación por parte de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En una reunión la semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio y su homólogo brasileño Mauro Vieira discutieron temas que incluyen la regulación de las empresas de redes sociales estadounidenses que operan en el país y el negocio de etanol de Brasil.