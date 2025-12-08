Ley Arancelaria fortalecerá el mercado interno y a los industriales nacionales: Ricardo Monreal

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó la próxima discusión y aprobación de la Ley Arancelaria a países sin acuerdos comerciales con México, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el objetivo es proteger la economía nacional, fortalecer a los productores nacionales y al sector industrial del país.

“Considera los siguientes sectores: 398 en textiles, 308 aranceles en vestido, 248 en siderúrgicos, 141 en autopartes, 79 en plásticos, también 49 en calzado, 47 en papel y carbón, 37 en juguetes, 28 en muebles, 25 en vidrio, 24 en jabón, 21 en aluminio, 18 en electrodomésticos, 18 en productos de marroquinería, 13 en autos ligeros, 8 en motocicletas” y uno en remolques, reiteró el diputado sobre los sectores que sufrirán nuevas cuotas arancelarias.

El legislador reconoció que todavía no está cerrada la discusión , ya que siguen platicando con la industria.

“Los empresarios han acogido con simpatía y con ánimo esta propuesta porque saben que no pueden competir en las circunstancias en las que están y están animados con que esto se lleve a cabo. Estamos también hablando con los países, empresarios de otros países, empresarios nacionales…No es fácil esta ley”, subrayó.

Agregó que el dictamen, que será discutido este mismo lunes en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara, mañana será votado ante el Pleno de San Lázaro.

Comentó que para él esta ley es la más importante de los últimos tiempos, pues es una propuesta estratégica para impulsar la capacidad productiva, incluso proteger el empleo de millones de mexicanos y mexicanas y fortalecer el mercado interno a los industriales nacionales, a fin de evitar competencia desleal y que la industria se vea reducida a su mínimo, viendo solamente la importación de productos y destruyendo nuestra industria.

Añadió que para México, dada su alta interrelación con Estados Unidos, los cambios en la práctica arancelaria suponen un problema serio.

“Ahora, con quienes tenemos acuerdos comerciales, como son Estados Unidos y Canadá, y otros 48 países, ahí no habría problemas porque hay acuerdos comerciales en intercambio de mercancías, pero hay otros países con los que no se tienen acuerdos y se tiene una creciente importación de mercancías: Asia fundamentalmente, Corea, China, Japón, varios países del Cono Sur, pero también de Europa, con los que no se tienen acuerdos comerciales”, dijo.

El diputado Monreal Ávila reconoció que sí son varios los impactos, pues las fracciones arancelarias previstas en la propuesta son en textiles, que esta industria se vino abajo y está verdaderamente abandonada y destruida. “Ahí se establecen 398 aranceles, pero también en el vestido, concretamente en la industria del vestido, se tienen 308 medidas arancelarias”, agregó.