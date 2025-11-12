LATAM Airlines dice que ha suspendido 173 vuelos, afectando unos 20,000 pasajeros por huelga de pilotos

LATAM Airlines dijo el miércoles que la huelga que realiza un sindicato de pilotos ha provocado la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a unos 20,000 pasajeros.

La aerolínea, con sede en Santiago, dijo que se ha entregado una solución a casi la totalidad de las personas afectadas. Con la paralización, ha tenido que cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre, precisó.

