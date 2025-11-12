Buscar
Empresas

LATAM Airlines dice que ha suspendido 173 vuelos, afectando unos 20,000 pasajeros por huelga de pilotos

Con la paralización, ha tenido que cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre.

Con la paralización, ha tenido que cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembrefoto: afp 

Reuters

LATAM Airlines dijo el miércoles que la huelga que realiza un sindicato de pilotos ha provocado la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a unos 20,000 pasajeros.

La aerolínea, con sede en Santiago, dijo que se ha entregado una solución a casi la totalidad de las personas afectadas. Con la paralización, ha tenido que cancelar vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre, precisó.

