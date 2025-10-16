LATAM Airlines nombra nuevo director para México; un mercado relevante

LATAM Airlines, con base en Chile, anunció este jueves el nombramiento de Nicolás Poitevin como director general para México, quien será responsable de liderar la creciente estrategia comercial y operativa de grupo, impulsando su crecimiento sostenible y la conectividad de los pasajeros hacia la región de Sudamérica, en turismo de placer y negocios.

Hasta agosto pasado dicho cargo lo tenía Diana Olivares, quien en febrero del 2022 se convirtió en la primera presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y tuvo la misión de liderar el proceso de recuperación de la industria tras el impacto de la pandemia del Covid-19.

“Es un orgullo regresar a una compañía con trayectoria y liderazgo. México representa una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo nuestra red de destinos y ofrecer una experiencia de viaje que conecte a las personas con lo mejor de Sudamérica. Estoy convencido de que, junto a un gran equipo, seguiremos consolidando el crecimiento de LATAM en el país”, dijo.

El grupo LATAM opera vuelos de pasajeros y carga en una red que conecta cinco mercados domésticos (Brasil, Chile, Perú, Colombia y Ecuador) e internacionalmente en Sudamérica y hacia Norteamérica, Europa, Oceanía y África.

En el caso de México, opera vuelos directos desde la Ciudad de México y Cancún hacia Santiago, São Paulo y Lima, por lo que es considerado como un mercado estratégico dentro de su red.

Experiencia laboral

Sobre el nuevo director, el grupo destacó que cuenta con más de 15 años de experiencia en planeación estratégica, desarrollo de productos y liderazgo financiero en empresas internacionales como Mercado Libre, Konfío y American Express México.

“Nicolás aporta una mirada estratégica y una sólida experiencia en gestión y desarrollo de negocios. Su liderazgo será clave para seguir potenciando la presencia del grupo en México y fortalecer nuestra relación con clientes y socios comerciales”, refirió el VP Global Indirect Sales & Strategy de LATAM Airlines, Federico Jäger.