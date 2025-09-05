Kimberly-Clark de México entra al mercado de alimentos para mascotas con Apawpacho y Prime Care

Kimberly-Clark de México formalizó su entrada al mercado de alimentos para mascotas con el lanzamiento de Apawpacho y Prime Care, dos nuevas marcas desarrolladas en alianza con Grupo Nutec, una empresa especializada en nutrición animal.

La fabricante de productos de cuidado personal, higiene y limpieza —con marcas como Kleenex, Pétalo y Escudo— está a cargo de la comercialización y distribución de los productos, aprovechando su infraestructura y red logística.

Por su parte, Nutec se encarga de la producción y el desarrollo de los productos, que incluirán Apawpacho, una línea para perros; mientras que Prime Care es el segmento premium de alimento para gatos y perros.

Ambas empresas aseguran que estas nuevas opciones representan una nueva generación de alimentos para mascotas que son nutritivos, elaborados con fórmulas naturales, con respaldo científico y hechos en México.

Apawpacho y Prime Care ya se comercializan en las principales cadenas de autoservicio, como Walmart, Bodega Aurrera, Walmart Express, Chedraui, H-E-B, Al Súper y Smart. Además, de los canales de mayoreo y en Amazon.

La administración de Kimberly-Clark de México se sumó a esta categoría de mercado, ya que es un negocio con un valor minorista estimado en 65,000 millones de pesos y que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Por lo que espera que logre una tasa anual promedio de crecimiento del 7%, durante los próximos cinco años.

Según sus proyecciones, esta categoría se ubicará entre las cinco principales líneas de su negocio, en aproximadamente cinco años.

Aún cuando este es un mercado con grandes competidores, directivos de Kimberly-Clark de México subrayan que sigue habiendo espacio de crecimiento.

Lo anterior porque las necesidades de los consumidores evolucionan, ya que cada vez más ven a sus mascotas como parte de la familia y, en muchos casos, son parte fundamental en la vida de las personas.

Para la empresa comercializadora de productos de cuidado personal, este nuevo proyecto producirá resultados a medio plazo y, eventualmente, podría generar oportunidades fuera de México.

La alianza entre Kimberly-Clark de México y Grupo Nutec comenzó hace alrededor de un año y medio, periodo en el que desarrollaron los productos y prepararon todo para su lanzamiento al mercado.