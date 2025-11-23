Jumex entra al negocio de bebidas alcohólicas

Jumex, una marca mexicana de jugos y néctares, incursiona en el negocio de bebidas alcohólicas en México, con su primera línea hecha con tequila reposado, en asociación con AriZona.

“Después de año y medio aproximadamente de trabajo, logramos incursionar en el mundo del tequila, con la primera bebida alcohólica producida por Grupo Jumex”, expuso Cristina Trujillo.

La gerente de Marca y Alianzas Estratégicas para RTD alcohólicas de la empresa agregó que este nuevo segmento de mercado para la empresa marca el inicio de nuevas oportunidades y categorías por explorar en el mercado mexicano.

La categoría de bebidas con alcohol listas para tomar (RTD, por su sigla en inglés) muestra perspectivas favorables de crecimiento en México, ya que apenas representa menos del 2% de las ventas totales de bebidas alcohólicas, de acuerdo con datos de IWSR.