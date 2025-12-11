Inseguridad y extorsiones provocan abandono del campo: CNA

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertó que 20% de las tierras de cultivo en México han dejado de sembrarse y están siendo abandonadas, principalmente por el aumento de la inseguridad y extorsiones, entre otros problemas.

“El 20% de las parcelas ya no se están sembrando. Las razones son por el crimen organizado, por el aumento de los precios, por la falta de agua y por la migración de la gente”, expuso el presidente del CNA, Jorge Esteve.

En conferencia, abundó que en varias zonas del país la mayoría de los agricultores ya son personas mayores y sus hijos no quieren trabajar en el campo porque consideran que ganan poco y, además, se enfrentan a extorsiones e inseguridad.

Añadió que las extorsiones por parte del crimen organizado también ha provocado que el precio final de los alimentos se encarezcan entre 10 y un 20%, según el tipo de producto y entidad de país.

El crimen organizado se ha generalizado en varias zonas, se ha diversificado y buscado nuevas formas de extorsionar más allá del cobro por derecho de piso, lo que no se veía hace ocho o 10 años.

En algunos lugares piden pagos por hectárea y tonelada producida, en muchos casos obligan a los productores a comprar insumos con proveedores que ellos mismos señalan.

“Por mucho tiempo se ignoró la seguridad y se permitió que crezca exponencialmente el crimen. No se atacó, se hicieron muy grandes, hicieron de bastiones, hay una extorsión gigantesca, hay una extorsión ya sofisticada. Cuando tú vas a los distritos de riego ya te incluyen las cuotas del crimen organizado, cuando tú transportas ya incluyen las cuotas”, subrayó.

En el mismo evento, el director general del CNA, Luis Fernando Haro, agregó que los empresarios y agricultores han tenido que invertir más en temas de seguridad, en instalar cámaras, en vigilancia, e incluso en escoltas para los tráileres que transportan sus productos.

Además, los seguros se han encarecido, en algunos casos el costo puede llegar hasta el 25% del valor del vehículo e incluso, algunas aseguradoras ya no quieren asegurar los camiones.

No obstante, el presidente del CNA se dijo “cautelosamente optimista”, ya que el gobierno federal está atacando el problema.

Llama a rescatar al campo

Jorge Esteve agregó que la inseguridad no es el único problema que afecta al campo mexicano; la falta de subsidios, de financiamiento y de mano de obra, así como la crisis hídrica, siguen generando presiones.

Destacó que mientras en México ocho de cada 100 agricultores tienen acceso a crédito, a nivel mundial, prácticamente, el 100% de los agricultores tienen acceso a crédito. En tanto, en Estados Unidos las tasas son del 3.5 al 4%, en México son del 18 al 20 por ciento.

Lamentó que el retorno promedio de un agricultor ronda un 10% anual, por lo que subrayó que con un rendimiento así resulta más rentable invertir en Cetes, cuya tasa se ubica entre 7 y 8 por ciento.

“El riesgo-beneficio del campo es el más bajo y volátil”, añadió tras asegurar que la producción de granos ya está colpasado y el campo ha sido desmantelado al quitarle los apoyos.

Por ello, hizo un llamado a rescatar al sector, modernizarlo y tecnificarlo, así como a devolver los apoyos y subsidios, a regresar las cobertura de precios, ya que se trata de un tema de seguridad alimentaria.

“No hay dinero que alcance para apoyar al campo porque los americanos subsidian muy fuerte, pero se tiene que hacer por la seguridad y la alimentación de todos los mexicanos”, expresó.

Jorge Esteve dijo que se requiere que el gobierno federal trabaje en un plan y junto con el sector para evitar que la profesión de la agricultura en México se extinga.