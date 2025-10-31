IKEA celebra la vida y la memoria en cada espacio del hogar

Ciudad de México, 31 de octubre de 2025.– En México, el hogar es un refugio de memorias. Cada Día de Muertos, las casas se transforman para recibir a quienes ya partieron: la mesa del comedor se vuelve altar, una repisa se convierte en homenaje y hasta el buró se llena de flores y fotografías.

Esta temporada, IKEA presenta “Haz un espacio para el recuerdo”, una instalación colectiva que invita a honrar la tradición desde una mirada más consciente: darle a la memoria un lugar propio dentro del hogar.

El corazón de una tradición

Los altares y ofrendas son el alma de esta celebración. Cada elemento tiene un propósito: el cempasúchil, con su color naranja, ilumina el camino de regreso; las veladoras representan la esperanza y la fe; el incienso limpia el espacio de malas energías; el pan de muerto simboliza la fraternidad; y las fotografías evocan la presencia de quienes ya no están, convirtiendo el altar en un espacio íntimo de reencuentro.

“En IKEA creemos que recordar es una forma de vivir. Al hacer un espacio para el recuerdo, también transformamos nuestro hogar y nuestra manera de habitarlo”, expresó Fernanda Cortés, External Communication Manager de IKEA México.

Tradición y tecnología que conviven

Este año, en el emblemático Centro de Coyoacán, la tradición se reinterpreta en un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo. En el centro de la instalación se encuentra una estantería KALLAX, una de las piezas más emblemáticas de IKEA, transformada en altar colectivo y vivo, diseñada para albergar cientos de memorias en un mismo espacio.

Cada compartimento se convierte en un nicho de recuerdo, donde el diseño, la luz y la tecnología se entrelazan para recordarnos que el hogar también puede ser un lugar para reconectar con lo que nos da sentido.

Una experiencia interactiva y emocional

La experiencia invita al público a participar a través de un sitio web interactivo, donde cada persona podrá subir una fotografía de sus seres queridos difuntos. Gracias a la inteligencia artificial, esas imágenes se transformarán en retratos conmemorativos con un marco digital único y una animación sutil, evocando la sensación de que la persona “vuelve a la vida”, aunque sea solo por un instante.

El resultado será un video conmemorativo descargable y compartible en redes sociales, un gesto íntimo, personal y profundamente emocional.

De manera paralela, todas las fotografías se integrarán en una instalación física en la CDMX: un altar colectivo dentro del KALLAX, donde las imágenes se proyectarán de forma continua, creando un espacio de memoria compartida.

Esta instalación busca convertirse en un punto de encuentro donde extraños se conecten a través de lo más universal: el amor y el recuerdo.

Innovación con propósito

Con esta activación, tradición y tecnología se unen para recordarnos que las ofrendas no solo son una forma de honrar a quienes partieron, sino también un espejo de quienes seguimos aquí: de nuestra capacidad de recordar, compartir y celebrar la vida a través de la memoria.

Con esta iniciativa, IKEA reafirma su propósito de mejorar la vida en el hogar, demostrando que incluso en las tradiciones más arraigadas hay espacio para la innovación, la sensibilidad y la unión.

