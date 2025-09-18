Lectura 2:00 min
Corea y Japón buscan implementar uso de hidrógeno hacia la transición de la movilidad
La automotriz coreana Hyundai Motor recalcó la importancia estratégica del hidrógeno como piedra angular para lograr un futuro energético limpio y resiliente.
Corea y Japón promueven la implementación del hidrógeno como una solución integral de la energía limpia, estandarización del combustible y transición de movilidad, informó Grupo Hyundai Motor.
En el marco de la 1ª Reunión Ministerial sobre Combustibles Sustentables y la 7ª Reunión Ministerial de Energía de Hidrógeno, celebradas en Osaka, Japón, la automotriz coreana Hyundai Motor recalcó la importancia estratégica del hidrógeno como piedra angular para lograr un futuro energético limpio y resiliente, haciendo un llamado a políticas consistentes y marcos regulatorios que permitan escalar los ecosistemas de hidrógeno a nivel global.
Hyundai impulsa la implementación de ecosistemas de hidrógeno en todo el mundo mediante innovación, colaboración y asociaciones público-privadas. “Con casi tres décadas de compromiso con el hidrógeno, aprovechamos todas las capacidades de Hyundai Motor Group a lo largo de toda la cadena de valor para ofrecer soluciones reales a gran escala impulsadas por hidrógeno”, señaló Ken Ramírez, Jefe de la División de Energía e Hidrógeno.
Las reuniones ministeriales, organizadas por los gobiernos de Japón y Brasil con la participación de más de 25 países y organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía (IEA), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), tuvieron como objetivo acelerar la colaboración global.
El Grupo coreano llamó a la colaboración global para construir ecosistemas de hidrógeno costo-eficientes y ha reiterado su compromiso con el desarrollo de la economía del hidrógeno.
Asimismo, expresó su apoyo a la próxima COP30 en Brasil y reiteró su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones y portafolio de producción.
Ken Ramírez, vicepresidente ejecutivo y jefe de la división de Energía e Hidrógeno de Hyundai Motor Group, realizó la intervención principal en representación del Hydrogen Council, al enfatizar el papel central del hidrógeno y la importancia de la colaboración público-privada para lograr la transición energética a nivel mundial.