Corea y Japón buscan implementar uso de hidrógeno hacia la transición de la movilidad

Corea y Japón promueven la implementación del hidrógeno como una solución integral de la energía limpia, estandarización del combustible y transición de movilidad, informó Grupo Hyundai Motor.

En el marco de la 1ª Reunión Ministerial sobre Combustibles Sustentables y la 7ª Reunión Ministerial de Energía de Hidrógeno, celebradas en Osaka, Japón, la automotriz coreana Hyundai Motor recalcó la importancia estratégica del hidrógeno como piedra angular para lograr un futuro energético limpio y resiliente, haciendo un llamado a políticas consistentes y marcos regulatorios que permitan escalar los ecosistemas de hidrógeno a nivel global.

Hyundai impulsa la implementación de ecosistemas de hidrógeno en todo el mundo mediante innovación, colaboración y asociaciones público-privadas. “Con casi tres décadas de compromiso con el hidrógeno, aprovechamos todas las capacidades de Hyundai Motor Group a lo largo de toda la cadena de valor para ofrecer soluciones reales a gran escala impulsadas por hidrógeno”, señaló Ken Ramírez, Jefe de la División de Energía e Hidrógeno.

Las reuniones ministeriales, organizadas por los gobiernos de Japón y Brasil con la participación de más de 25 países y organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía (IEA), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), tuvieron como objetivo acelerar la colaboración global.

El Grupo coreano llamó a la colaboración global para construir ecosistemas de hidrógeno costo-eficientes y ha reiterado su compromiso con el desarrollo de la economía del hidrógeno.

Asimismo, expresó su apoyo a la próxima COP30 en Brasil y reiteró su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones y portafolio de producción.

Ken Ramírez, vicepresidente ejecutivo y jefe de la división de Energía e Hidrógeno de Hyundai Motor Group, realizó la intervención principal en representación del Hydrogen Council, al enfatizar el papel central del hidrógeno y la importancia de la colaboración público-privada para lograr la transición energética a nivel mundial.