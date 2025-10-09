Hyundai negocia exención arancelaria

Hyundai Motor México se encuentra a la expectativa de los aranceles que impondrá el gobierno mexicano, por lo que cabildea con las autoridades para que contemplen las inversiones realizadas por la automotriz en territorio mexicano para exentar el eventual arancel de hasta 50% de vehículos importados de terceros países, como es Corea del Sur, China, India o Indonesia.

Edgar Carranza, CEO de Hyundai Motor México, dijo que tras 11 años de presencia en el mercado mexicano, con 15,000 empleados y 8 filiales con inversión, incluso un vehículo que se produce en la planta de KIA en Nuevo León, México es un país clave para el crecimiento de la marca global, donde incluso su crecimiento en comercialización es superior (3%) al promedio de la industria en general ( 0.3%), y se mantiene dentro del Top Ten de marcas con mayores ventas.