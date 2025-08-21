Herdez reduce participación en McCormick; sus acciones en la Bolsa se disparan

La productora mexicana de alimentos Grupo Herdez informó el jueves que desinvirtió la mitad su participación en McCormick de México en una operación por 750 millones de dólares, impulsando un fuerte salto de sus acciones en el mercado local.

Los títulos de Grupo Herdez se disparaban un 25%, a 69 pesos, llevando a la bolsa a suspender brevemente sus negociaciones en la plaza.

A través de la transacción, la estadounidense McCormick & Co Inc aumentará su participación en McCormick de México de 50% a 75%, dijo la firma en un comunicado.

Grupo Herdez, por su parte, conservará una participación de 25% en McCormick de México y continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias.