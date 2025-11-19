Heineken destaca a México como su operación más eficiente en uso de agua

El Chaussé, Baja California. México es el país con el menor consumo de agua por litro de cerveza producido dentro de las operaciones cerveceras de Heineken en el mundo, al registrar un promedio de 2.4 litros.

Así lo afirmó Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México, durante la presentación de los resultados del proyecto de restauración de la Cuenca del Río Colorado.

El conglomerado cervecero holandés estableció metas al 2030 de un consumo de 2.9 litros de agua en plantas ubicadas en regiones sin estrés hídrico y de 2.6 litros en zonas con escasez.

Las cervecerías en México ya están por debajo de esos objetivos, con un promedio de 2.4 litros de agua por litro de cerveza producida.

A nivel global, producir un litro de cerveza requiere entre 4 y 6 litros de agua.

El directivo recordó que la eficiencia en el uso del agua es uno de los pilares de la estrategia global de sustentabilidad al 2030 -“Brindar un Mundo Mejor”- que busca demostrar que el crecimiento económico y el desarrollo responsable van de la mano.

“El crecimiento económico de una compañía no tiene por qué ir desconectado de un crecimiento que sea sustentable y responsable”, dijo durante el evento.

En este sentido, celebró que la planta de Tecate —que cumple 80 años y abastece a cinco estados del noroeste del país— se convirtió en la primera de Heineken en América Latina en alcanzar balance hídrico.

De 2019 a 2024 logró reabastecer 800,000 metros cúbicos de agua, equivalentes a 800 millones de litros.

“No hubiéramos podido hacer esto sin nuestros aliados, sin Restauremos el Colorado. Celebramos que la planta de Tecate alcanza el balance hídrico, eso significa que toda el agua que usamos para fabricar nuestras cervezas, la estamos devolviendo”, aseguró Oriol Bonaclocha.

Inti Pérez, directora de Sustentabilidad del conglomerado cervecero, sostuvo que la meta es que todas las operaciones ubicadas en zonas de estrés hídrico reabastezcan el 100% del agua contenida en las cervezas.

Resaltó que, en la cervecería de Tecate, Baja California esa meta se alcanzó cuatro años antes de lo proyectado.

Mientras que en 2024 reabastecieron el 77% del agua utilizada en zonas con estrés hídrico, sin precisar en cuáles, lo que representa un avance relevante hacia la meta de alcanzar el balance hídrico en sus plantas en el país.

En su turno, Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken México, detalló que en colaboración con la iniciativa Restauramos el Colorado, la cual iniciaron en 2019, y con las comunidades locales han logrado reactivar tramos secos del río y sembrar 9,000 plantas nativas.

Además, de restaurar el Vado Cebollero, un área de recuperación ecológica localizada en el delta del Río Colorado, al sur del valle de Mexicali.

“El agua es esencial para nuestra vida, pero también es vital para que exista nuestra compañía, por eso cada gota de agua cuenta en lo que hacemos y por eso tenemos muy clara esta meta de poder balancear en su totalidad las cuencas hidrológicas en las comunidades donde operamos, sobre todo en zonas de estrés hídrico, como lo es esta zona del Río Colorado”, subrayó.

El balance hídrico en la Cervecería Tecate es el resultado de una serie de medidas implementadas para optimizar el uso del agua al interior de la planta, indicó Heineken en un comunicado.

Lo anterior a través de iniciativas de circularidad y reutilización al interior de la empresa y al exterior con acciones de restauración de ecosistemas que, en alianza, mejoran la gestión hídrica.

Ejemplo de ello es el proyecto de apicultura para que la población que vive en los alrededores de la zona restaurada pueda tener un ingreso asegurado a través de la venta de miel.

Heineken tiene siete plantas cerveceras, una maltera, 175 centros de distribución y más de 17,000 colaboradores en México.