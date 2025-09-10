Heineken apuesta a diversificación e ingredientes locales

Cerveza Indio lanzó una nueva propuesta con esencia del agave, una edición limitada que busca responder a la demanda de productos con ingredientes de origen local, orientados a consumidores interesados en propuestas con una mayor carga “simbólica y cultural”.

“La llegada de Indio Agave refleja nuestro genuino interés por ofrecer lo mejor a nuestros consumidores, a quienes escuchamos de manera constante para mantenernos a la vanguardia de las tendencias y nuevos sabores que buscan", comentó Marta García, vicepresidenta de Marketing de Heineken México.

Abundó que bajo el concepto "Hecha de Dos Almas", buscaron combinar las características de la cerveza con la esencia del agave y, al mismo tiempo, resaltar las raíces culturales de México reinterpretadas con un toque actual.

De ahí que los maestros cerveceros crearon esta receta que combina la intensidad del sabor de la malta dorada con un toque de agave, dando como resultado una cerveza con notas tostadas equilibradas.

En el último año, la cerveza representó el 43 % de los lanzamientos de bebidas alcohólicas a nivel mundial, de acuerdo con un estudio de Innova Market Insights.

Mientras que, en el mismo periodo, los productos etiquetados como de temporada o de edición limitada crecieron a una tasa anual compuesta del 7 por ciento.

Indio Agave forma parte de la estrategia de innovación de Cerveza Indio y refleja un nuevo avance en su desarrollo como marca, buscando mantener su relevancia cultural y avanza junto con las nuevas tendencias de la industria de la cerveza.

“Queremos sorprender sin perder el ADN guerrero que nos distingue, bajo nuestro compromiso de ofrecer marcas legendarias a todos nuestros clientes en el país", manifestó Rodrigo Mendoza, gerente de la Marca Indio.

Indio Agave ya está disponible en tiendas Six, depósitos, Oxxo, 7-Eleven y autoservicio en las regiones Centro y Occidente, así como a través de Mercado Libre.

Indio, fundada en 1893, es una de las cervezas más antiguas del portafolio y ahora es parte del grupo cervecero Heineken y busca seguir conectándose con diversas generaciones.