Harry’s Prime Steakhouse & Raw Bar triunfa en los Culinary Awards Los Cabos 2025: hospitalidad, detalle y excelencia sin límites

Una experiencia gastronómica que va más allá de la mesa

En Cabo San Lucas, uno de los destinos culinarios más exclusivos de México, existen lugares donde comer se transforma en un ritual que envuelve todos los sentidos. Entre ellos destaca Harry’s Prime Steakhouse & Raw Bar, parte de Grupo Anderson’s, que este 2025 volvió a brillar al recibir el premio “Arte al Servicio” en los Culinary Awards Los Cabos. Un reconocimiento que reafirma su liderazgo en el fine dining mexicano y su capacidad para crear momentos inolvidables.

Un premio que honra la perfección en cada gesto

Los Culinary Awards Los Cabos se han convertido en una de las distinciones más importantes de la gastronomía nacional. Este galardón premia a restaurantes que dominan no solo la cocina, sino también la hospitalidad y el diseño de experiencias. En este escenario, Harry’s se destacó por su atención al detalle y su capacidad para convertir el servicio en una expresión de arte.

Grupo Anderson’s: la visión que impulsa grandes experiencias

Pertenecer a Grupo Anderson’s, consorcio restaurantero número uno en México, creador de conceptos como Porfirio’s, Ilios o Fred’s, ha permitido a Harry’s consolidarse como un referente del servicio impecable. Sin ser protagonista, el grupo respalda la filosofía que distingue al restaurante: calidad absoluta, innovación constante y experiencias que permanecen en la memoria.

¿Qué hace a Harry’s diferente en los Culinary Awards 2025?

Harry’s no solo sirve platillos; crea momentos. En una competencia donde convergen chefs de renombre, propuestas internacionales y estándares elevados, este restaurante sobresalió por su equilibrio entre hospitalidad, excelencia culinaria y atmósferas cuidadosamente diseñadas.

En Harry’s, el servicio va más allá de llevar un plato a la mesa. Es anticipar necesidades, recomendar el maridaje ideal, servir al ritmo de la conversación y acompañar con discreción. Cada mirada, gesto y sonrisa forma parte de una coreografía silenciosa que transmite simpatía, elegancia y profesionalismo.

Ingredientes excepcionales y experiencias que elevan cada momento

La cocina de Harry’s es una oda a los productos de origen. Su menú incluye cortes de carne de prestigio internacional como Kobe, Black Onyx, USDA Prime y certificaciones exclusivas, además de mariscos provenientes de los océanos más selectos del mundo. Cada platillo se ejecuta con técnicas de alta cocina que respetan la pureza del ingrediente sin disfrazarlo. Para complementar la experiencia, su carta de vinos reúne etiquetas de diferentes continentes, mientras que su mixología de autor combina creatividad, precisión y equilibrio, un sello distintivo de los conceptos de Grupo Anderson’s.

Detalles invisibles que crean recuerdos memorables

El diseño interior de Harry’s en Cabo San Lucas es una invitación a detenerse. Iluminación cálida, materiales naturales, texturas suaves y arquitectura contemporánea se integran para crear espacios íntimos y sofisticados. Cada elemento –desde la cristalería hasta la música ambiental– ha sido pensado para acompañar la experiencia sin distraerla.

Un legado que sigue marcando la pauta en México

Ganar el premio “Arte al Servicio” no es solo un logro, es la confirmación de una filosofía: la gastronomía no solo se disfruta, se vive. Harry’s Prime Steakhouse & Raw Bar, respaldado por la visión de Grupo Anderson’s, continúa consolidándose como uno de los mejores restaurantes del país, demostrando que la excelencia se construye con pasión, dedicación y respeto por los detalles.