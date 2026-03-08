Grupo Gilinski entra en Vaca Muerta con inversión de 107 mdd

A través de su filial Colden, el grupo colombiano Gilinski invirtió 107 millones de dólares en la petrolera GeoPark y, con una participación cercana al 20%, pasó a ser el mayor accionista de la energética, que el año pasado logró su aterrizaje en Vaca Muerta.

El nuevo dueño es el holding del banquero Jaime Gilinski, el mayor millonario de su país, gracias a una fortuna de 32,300 millones de dólares, según el ranking global que elabora la agencia Bloomberg.

GeoPark, que tiene como objetivo ser la plataforma independiente líder de petróleo y gas en América latina, informó que la operación apunta a acelerar su estrategia de crecimiento en América Latina, con foco en Colombia, el desarrollo de Vaca Muerta y “el posible acceso en Venezuela, preservando al mismo tiempo la flexibilidad para aprovechar otras oportunidades emergentes”, explicó el comunicado de la transacción.

Según los términos del acuerdo, el grupo Gilinski se reservó el derecho de comprar acciones por hasta el 32% del capital de GeoPark. Tras un frustado primer intento, GeoPark -que había estado en Argentina entre 2006 y 2021- logró hacer pie en Vaca Muerta a fines del año pasado.

En septiembre, le compró a Pluspetrol dos áreas de petróleo negro en Neuquén: Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. El precio de adquisición fue de US$ 115 millones e invertirá entre US$ 500 millones y US$ 600 millones hasta 2028 en su desarrollo. Para 2030, espera tener desembolsados US$ 1.000 millones, explicó en aquel momento su CEO, Felipe Bayón.

Para la empresa, fundada en 2002, entrar a la formación no convencional argentina era estratégica. Sin mucho margen de crecimiento en Colombia -su producción ahí cayó de 41.000 barriles diarios en 2019 a 28.000 en 2025-, cualquier ambición de expansión debía ser sí o sí fuera de ese país.

Al momento de la adquisición, Loma Jarillosa tenía un volumen de 1.700 a 2.000 barriles. Puesto Silva Oeste, todavía, no tenía producción. El plan es llevar la actividad a 20.000 barriles entre los dos hacia 2028. Eso le devolvería a GeoPark un plateau de 45.000 barriles por día.

“En Argentina, el avance en el desarrollo de la formación Vaca Muerta representa un componente significativo de las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de la compañía, respaldado por las capacidades operacionales y la experiencia regional de GeoPark”, destacó el grupo Gilinski en el comunicado de la operación, que tuvo asesoramiento del banco de inversión brasileño BTG Pactual.