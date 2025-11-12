Federación Mexicana de Diabetes pide acompañar IEPS a bebidas no calóricas con educación

El impuesto a las bebidas con edulcorantes no calóricos es insuficiente para prevenir enfermedades como la diabetes, cualquier medida orientada al bienestar de las personas y a la reducción de nuevos casos debe ir acompañada de una campaña de educación, consideró Gisela Ayala.

La directora de la Federación Mexicana de Diabetes enfatizó que si bien, el exceso de azúcar es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad, si no se informa cómo sustituir adecuadamente difícilmente tendrán el efecto deseado.

A partir de 2026, las bebidas no calóricas, incluidas las versiones light, cero azúcar, así como las bebidas hidratantes y electrolíticas, estarán sujetas a un impuesto de 1.5 pesos por litro.

Gisela Ayala abundó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a estos productos podría limitar las alternativas disponibles para los consumidores que buscan reducir su ingesta calórica o controlar condiciones como la diabetes y el sobrepeso.

Recordó que en México, 14 millones de personas viven con algún tipo de diabetes y los edulcorantes son una alternativa eficaz para reducir la ingesta de azúcar y mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

En el caso de los sueros orales, uno de los principales usos es en personas con diabetes que presentan complicaciones agudas, como la hiperglucemia, que provoca deshidratación al eliminarse el exceso de azúcar por la orina, explicó Gisela Ayala.

Para recuperar la hidratación, prosiguió, es importante seguir las indicaciones del médico, pero los edulcorantes bajos o sin calorías son una opción para las personas con diabetes, ya que aportan el sabor dulce sin aportar calorías ni afectar los niveles de glucosa.

Hasta 2017, el 96% de las personas con diabetes en México consumía productos con edulcorantes, según indicó.

Sin embargo, dijo que aún no han estudiado el impacto que podría tener el nuevo IEPS entre esta población.

“La primera recomendación de la Federación Mexicana de Diabetes es que, para hidratarse se debe consumir agua potable, pero la industria de bebidas está avanzando y haciendo cada vez más propuestas, pero el consumidor es el que se enfrenta a una enorme cantidad de productos en el súper o en la tiendita”, lo que genera dudas sobre cuál producto es realmente apropiado para su consumo.

Actualmente, productos como Electrolit y Pedialyte están exentos de IVA, IEPS y del etiquetado frontal de advertencia, al ser catalogados como “medicinales”, aunque su contenido de glucosa puede ser hasta 3.7 veces más a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo con especialistas.