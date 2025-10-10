FCC de Slim vende el 25% de su filial Enviro al fondo de pensiones canadiense CPP

La española FCC ha acordado vender una participación del 25% en su filial medioambiental FCC Enviro al fondo de pensiones canadiense CPP Investments por 1,000 millones de euros (unos 1,160 millones de dólares), según informó a última hora del jueves.

Tras la operación, la empresa de construcción e infraestructuras FCC, participada mayoritariamente por el multimillonario mexicano Carlos Slim, mantendrá una participación del 50.01% en su filial, mientras que CPP aumentará su participación hasta el 49.99%, añadió la compañía en un comunicado.

FCC dijo que tenía la intención de utilizar los ingresos para hacer frente a oportunidades estratégicas y necesidades corporativas.

FCC Enviro y sus filiales nacionales e internacionales llevan a cabo actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias.

En 2023, FCC vendió alrededor de una cuarta parte de su filial medioambiental a CPP por 965 millones de euros.