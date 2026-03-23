EXPOGRÁFICA 2026 reunirá a más de 250 expositores nacionales e internacionales en Guadalajara

La industria gráfica mexicana está consolidada como un sector estratégico para la economía nacional, con una aportación del 1.9% al Producto Interno Bruto (PIB) y con un valor estimado de 463 mil millones de pesos, destacaron directivos de la Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica (ANIDIGRAF) durante la presentación oficial de EXPOGRÁFICA 2026.

En conferencia de prensa, el presidente de la ANIDIGRAF, Héctor Yáñez, informó que el sector está conformado por alrededor de 20,000 unidades económicas en todo el país, que en conjunto generaron una derrama superior a 343 mil millones de pesos y crearon empleo directo para alrededor de 120 mil personas.

México ocupa el sexto lugar mundial en producción de impresos y, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se proyecta un crecimiento promedio anual de 2.1% hacia 2029.

Branded Content

“Para situarlos en un contexto más internacional, México es el sexto productor mundial de impresos, es decir, producimos más de nuestro nivel económico comparado con otros países, porque no somos la sexta economía mundial, pero sí somos el sexto productor mundial en impresos”, explicó el presidente.

Un sector en transformación

La industria gráfica ha evolucionado más allá de la impresión tradicional de libros y revistas, actualmente abarca sectores como etiquetas, empaques, impresión textil, soluciones industriales y muchos más.

El segmento de empaque y etiqueta representa aproximadamente 55% del mercado, mientras que la impresión textil registra uno de los mayores dinamismos, con un crecimiento anual estimado de 8.8%.

Como ejemplo de su dimensión productiva, Héctor Yáñez señaló que el volumen anual de impresión en México permitiría cubrir hasta 40 veces la superficie de la Ciudad de México con hojas tamaño carta.

“Un dato interesante que muestra cómo la industria se adapta a las demandas nuevas de los consumidores y del mercado, es que, en volumen de impresos, hay una métrica mundial que consiste en sacar como el equivalente si todo fuera de impreso en hojas, tamaño carta. En volumen de impreso anual, podríamos cubrir todas las superficies de la Ciudad de México con este tipo de hojas 40 veces. Es una producción impresionante que se hace a lo largo y ancho del país”, mencionó.

Añadió que el 87% de la producción nacional se concentra en 10 estados, encabezados por Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, aunque la actividad tiene presencia en todo el país.

Branded Content

EXPOGRÁFICA 2026

Ante este panorama, se realizó la presentación oficial de EXPOGRÁFICA 2026, la feria más importante del sector en América Latina, con 47 años de trayectoria. El evento se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo en Guadalajara, Jalisco en Expo Guadalajara.

Lorena Escandón, vicepresidenta de Comunicación, destacó que la exposición contará con:

Más de 250 expositores nacionales e internacionales

Más de 22,000 metros cuadrados de exhibición

Una expectativa de entre 12,000 y 15,000 visitantes

Un dato que añadió Lorena Escandón fue que la superficie de la exhibición equivale a tres canchas de fútbol profesional y reunirá fabricantes de maquinaria, proveedores de tintas, desarrolladores de software, automatización y soluciones de impresión comercial, textil, publicitaria, industrial y de empaque.

Uno de los ejes centrales será “Espacio ANIDIGRAF”, un foro de conferencias enfocado en cuatro pilares: negocio, sustentabilidad, innovación y emprendimiento.

Durante los cuatro días del evento se abordarán temas como:

Modelos de negocio para el sector gráfico

Procesos sustentables y materiales amigables con el medio ambiente

Integración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías

Capacitación para emprendedores que inician en la industria

Los organizadores destacaron que el pre registro en línea será gratuito y dará acceso tanto al área de exhibición como al programa de conferencias en: https://expografica.com/

La dirigencia de la asociación subrayó que EXPOGRÁFICA no solo representa una vitrina tecnológica, sino un espacio de networking estratégico que impulsa alianzas comerciales inmediatas y de largo plazo, tanto en el mercado nacional como en exportación.

“Para nosotros, además, es un enorme gusto el poder presentar, no solamente lo que vamos a ver en términos de tecnología, sino tener un espacio en donde todos los componentes de esta industria se puedan reunir para tener experiencias y ver todas las innovaciones que se están teniendo en esta industria”, subrayó Lorena Escandón.

Además de empresarios y dueños de imprentas, el evento convoca a diseñadores, directores de planta, desarrolladores de innovación y representantes de industrias relacionadas como la farmacéutica, cosmética y automotriz.

“Es un punto de encuentro donde convergen la oferta tecnológica y la demanda empresarial. Aquí se generan oportunidades reales de crecimiento y modernización”, concluyó Ximena Linares, VP de afiliación.

EXPOGRÁFICA 2026 se posiciona como uno de los eventos de mayor relevancia en la industria gráfica, en donde se presentarán las innovaciones y la evolución que ha tenido el sector, en donde México resalta como uno de los principales productores de impresos a nivel mundial.