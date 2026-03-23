Al menos 8 muertos deja accidente de avión militar con 125 ocupantes en Colombia

Al menos ocho muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10:00 horas locales (15:GMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador, por causas que aún se desconocen.

En esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en 8 los muertos y 83 los heridos.

"El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades" para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Imágenes de la AFP captan los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un "estruendo". "Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela", dijo el campesino Noé Mota.

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Causas desconocidas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro. "Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, y dijo que las causas del accidente "aún no se han confirmado".

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.