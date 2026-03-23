Peso mexicano avanza casi 1% frente al dólar tras anuncio de Trump sobre diálogo con Irán

El peso mexicano se apreció casi 1% contra el dólar en la jornada del lunes. La divisa local recuperó terreno, en línea con otras monedas de la región, gracias al mejor sentimiento en los mercados después de que Estados Unidos aplazó los ataques a centrales eléctricas de Irán.

El tipo de cambio cerró la sesión en el nivel de 17.7801 unidades por dólar. Comprado con un cierre de 17.9557 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda un avance de 17.56 centavos, equivalentes a 0.98 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 18.0887 unidades y un mínimo de 17.6929 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, perdía al cierre 0.49% a 99.16 puntos.

Declaraciones cruzadas

Trump escribió en su plataforma Truth Social este lunes que los planes para atacar las centrales eléctricas de Irán serían aplazados, ya que las conversaciones con el gobierno de ese país han sido "muy buenas y productivas" los últimos dos días buscando terminar con este conflicto.

Estados Unidos había dado el fin de semana 48 horas para que Irán desbloqueara el estrecho de ⁠Ormuz, o realizaría los ataques contra su infraestructura ⁠eléctrica. Teherán había respondido que tomaría represalias contra centrales eléctricas de Israel y Estados Unidos en la región.

Si bien el mensaje de Trump dio impulso a los mercados, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, quien sería el representante iraní en los contactos con Washington, publicó en X que no se mantuvieron conversaciones y acusó manipulación de mercado.

Anticipan volatilidad

El mensaje de Trump había hecho caer más de 13% los precios del petróleo, a niveles debajo de los 90 dólares por barril. Esto contribuyó a reducir las recientes preocupaciones del mercado por la inflación. Después de la respuesta iraní, la caída de la referencia se moderó.

"Hay que ser cuidadosos. Qalibaf ha desmentido la existencia de negociaciones y ha calificado las noticias como herramientas para manipular los mercados, manteniendo la prima de riesgo elevada", explicó Felipe Mendoza, analista de mercados del broker EBC Financial Group.

"El tipo de cambio comienza la semana entre volatilidad, después de los encabezados cruzados sobre el conflicto en Oriente Medio. Desde mi perspectiva, la volatilidad seguirá siendo dirigida por la evolución del conflicto", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.