México entra al mapa de Rubin y de las AI Factories de NVIDIA

Rubin aparece en la conversación de infraestructura de inteligencia artificial para México. Marcio Aguiar, director de Enterprise para NVIDIA Latinoamérica, sostuvo en entrevista que la nueva arquitectura de la compañía sí tendrá cabida en la región y que, en algunos de los data centers acelerados por GPU que se preparan en el país, habrá espacio para esa tecnología.

La infraestructura de inteligencia artificial dejó de ser una suma de servidores y chips aislados y se está convirtiendo en una plataforma industrial completa.

Aguiar explicó que todos los anuncios de NVIDIA se hacen a escala global y que la variable que determina qué arquitectura se despliega en cada mercado no es la región, sino el tipo de aplicaciones que los clientes ya están corriendo. En este sentido, México ya tiene condiciones para recibir parte de la capa más nueva del portafolio.

“Rubin es la nueva generación de Nvidia para atender la demanda de las arquitecturas de inteligencia artificial, sobre todo en agentes y procesamiento en el edge”, dijo.

Plataforma completa para IA

El ejecutivo describió a Rubin como la nueva generación de Nv para responder a la demanda de las arquitecturas de inteligencia artificial. La vinculó con dos frentes donde la presión tecnológica crece con rapidez. Uno es la producción de agentes de IA. El otro es el procesamiento en el borde, una capa que conecta inteligencia artificial con operaciones distribuidas, dispositivos y procesos fuera de los grandes centros de datos centrales. En su explicación, Rubin deja de ser solo un nuevo chip y pasa a ser una plataforma diseñada para sostener la siguiente etapa de la IA empresarial.

Rubin es la primera plataforma de inteligencia artificial completa de NVIDIA. Aguiar precisó que está compuesta por siete chips, además de nuevas arquitecturas de hardware y una CPU desarrollada para trabajar en conjunto con esa generación. El negocio ya no gira únicamente alrededor de vender potencia de cómputo, sino de entregar un sistema integrado capaz de sostener inferencia, redes, almacenamiento y operación continua.

“Hoy el desafío no es solo cómputo. El storage se volvió un punto crítico y por eso nosotros hablamos de una solución completa”, dijo.

Durante los últimos años, buena parte del mercado de IA se concentró en entrenar modelos. Ahora, según Aguiar, esos modelos ya están entrando a los negocios de los clientes, lo que aumenta la relevancia de la inferencia y mueve parte del cuello de botella hacia el almacenamiento. Por eso NVIDIA insiste en presentarse como una empresa capaz de entregar CPU, GPU, red, storage y GPU para inferencia dentro de una misma oferta.

Aguiar aseguró que, en México, ya existe un ecosistema suficientemente maduro para sacar provecho de la infraestructura más moderna anunciada por NVIDIA. Mencionó a México y Brasil como los mercados regionales donde ya hay aplicaciones y clientes capaces de utilizar esa nueva arquitectura.

También explicó que un data center de IA no opera con una sola generación de hardware, sino con una mezcla de generaciones y arquitecturas para responder a distintas cargas computacionales. Eso abre espacio para que Rubin conviva con otras capas tecnológicas dentro de los despliegues que se preparan en el país.

México, nodo de infraestructura regional

Aguiar ubicó al sector financiero como el que más rápido está adoptando tecnologías de inteligencia artificial de NVIDIA en México. En segundo lugar colocó a la manufactura. Detrás aparecen salud y retail, mientras el ejecutivo también destacó la expansión de fintechs que ya están incorporando soluciones de software y hardware de la compañía.

La otra pieza de la ecuación es la capacidad computacional. Aguiar afirmó que existe una demanda muy grande por acceso a data centers con tecnologías de NVIDIA y que esa infraestructura en México no atendería solo necesidades locales, sino también demanda internacional.

La cercanía con Estados Unidos vuelve al país atractivo para compañías de otros mercados que buscan desplegar capacidad desde territorio mexicano. Esa lógica empata con la idea de AI Factory como infraestructura productiva conectada a cadenas regionales de valor y no únicamente a consumo doméstico.

NVIDIA también busca sembrar capacidades antes de que lleguen los despliegues de mayor escala. Aguiar dijo que hay interés en capacitar hasta 2,000 personas en México antes de que termine el año mediante actividades de entrenamiento y programación.

La compañía no mira a México solo como un mercado para vender tarjetas, servidores o software empresarial. Lo está colocando dentro del mapa donde quiere desplegar la siguiente generación de infraestructura para IA agéntica, edge computing y operación industrial de modelos.