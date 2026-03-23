México negocia el regreso de expertos internacionales para el caso Ayotzinapa

El Gobierno mexicano negocia el regreso al país de expertos ⁠internacionales para que prosigan con las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país en 2014, informó el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El regreso de dos de los cinco exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluyeron su mandato en 2023, estaría pausado hasta que el Gobierno explique "bajo qué condiciones" colaborarían, dijo a Reuters Ángela Buitrago, una de las investigadoras.

"Hemos solicitado al Alto Comisionado expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan dar certeza de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho y tiene las suficientes herramientas", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.

El actual esquema, afirmó, contempla nuevas herramientas y métodos de investigación que no se se habían utilizado, entre ellos una valoración más intensa de las llamadas telefónicas que se realizaron el día de los hechos, el 26 de septiembre de 2014, y posteriormente, nuevos sitios de búsqueda.

Por su parte, Buitrago confirmó que les consultaron si estarían dispuestos a volver al país, a lo cual ellos accedieron, pero que hasta ahora no conocen "bajo qué términos". Además, aclaró que las pesquisas que contempla el Gobierno como un nuevo plan ya estaban incluidas en los amplios informes que ellos entregaron.

El GIEI, que participó en las investigaciones durante más de ocho años, logró demostrar graves errores en ⁠las pesquisas realizadas por el Gobierno, que permitieron que ⁠varios de los presuntos responsables del caso ⁠quedaran en libertad. También expuso el nivel de colusión entre policías y incluso fuerzas armadas con miembros ⁠de la delincuencia organizada. A principios de marzo, un juez mexicano ordenó al Ejército entregar documentos que serían relevantes para avanzar en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapan, en el estado Guerrero, una petición recurrente durante los años de labores del GIEI y que hasta ahora no ha tenido éxito.

Sheinbaum cuestionó la resolución judicial, a cargo de un tribunal del estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, y ⁠dijo que "es muy cuestionable". También señaló que el caso se encuentra actualmente en la Suprema Corte y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha entregado todo lo que debía entregar.