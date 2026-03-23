Educación Financiera: Eje de Profuturo en la Global Money Week 2026

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la educación financiera y promover decisiones económicas informadas, Profuturo participó en la Global Money Week 2026, en alianza con el Museo Interactivo de Economía (MIDE), consolidando su papel como aliados estratégicos por la educación financiera en México. Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas instituciones por acercar herramientas prácticas que contribuyan a la tranquilidad financiera de las familias mexicanas.

La Global Money Week es una campaña internacional impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que promueve el desarrollo de habilidades financieras desde edades tempranas. En este contexto, la participación de Profuturo contribuye a ampliar el acceso a contenidos y experiencias que promueven mejores hábitos financieros. Asimismo, y desde que el MIDE asumió la coordinación nacional de esta iniciativa en 2021, el alcance acumulado supera los 5 millones de participantes.

Como parte de su participación en la edición 2026, Profuturo impartió la conferencia El Juicio del 2035: decisiones que construyen tu futuro. A través de la metáfora de un juicio, la experiencia invitó a reflexionar sobre el impacto de las decisiones que se toman hoy en la construcción del “Yo del Futuro”. La sesión abordó temas como la importancia de los hábitos, el establecimiento de metas y el uso de un presupuesto como elementos clave para fortalecer la planeación financiera.

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De acuerdo con Eduardo Mouret, Director de Estrategia y Transformación Organizacional de Profuturo: “En Profuturo estamos convencidos de que la educación financiera es fundamental para que las personas tomen decisiones informadas y construyan tranquilidad financiera a lo largo de su vida. Iniciativas como la Global Money Week nos permiten acercar herramientas prácticas que ayuden a las familias mexicanas a actuar desde hoy pensando en su Yo del Futuro, fortaleciendo su tranquilidad y seguridad financiera en el largo plazo”.

En el marco de este evento, Profuturo también participó en la dinámica Navegante. Mujeres al volante de la economía, una experiencia de reflexión y creación colectiva en torno al papel de las mujeres en la economía. Las ideas generadas fueron plasmadas de forma artística en un automóvil, dando lugar a una pieza que visibiliza su importancia en las finanzas. La obra permanecerá exhibida en el museo durante tres meses como parte de su oferta educativa.

La participación de Profuturo en la Global Money Week forma parte de una estrategia continua que tiene por objetivo impulsar la educación financiera en México. Asimismo, Profuturo fue reconocida en 2025 como la única Afore en cumplir, por tercer año consecutivo, con el 100% de los criterios del Censo de Educación Financiera y Previsional de la CONSAR, validando la calidad de sus contenidos y herramientas. Como parte de estos esfuerzos, ha desarrollado experiencias como la Sala Tu Yo del Futuro®, además de mantener una estrategia multicanal a través de su portal, redes sociales y la plataforma Profuturo Asesora —con más de 3.7 millones de visitas—, complementada con iniciativas internas que fortalecen las capacidades financieras de sus colaboradores y promueven que este conocimiento se replique en sus familias y comunidades.

Con su participación en la Global Money Week 2026, Profuturo reafirma su liderazgo en la promoción de la educación financiera en México, impulsando el desarrollo de capacidades financieras de las y los mexicanos que les permitan tomar decisiones informadas, así como fortalecer su seguridad económica.