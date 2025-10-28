Lectura 1:00 min
Estados Unidos revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas desde el AIFA por problemas de competencia
El Departamento de Transporte estadounidense señaló que el incumplimiento continuado de México "puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses", por lo que los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó el martes que ha revocado la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La orden del secretario de Transporte, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga -conocidos como "belly cargo"- de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Duffy dijo que México "canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias".
El Departamento de Transporte señaló que el incumplimiento continuado de México "puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses". Los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación.