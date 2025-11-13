Empresarios franceses exploran oportunidades de inversión en el sector lácteo y agroindustrial con Alpura

Una delegación de empresarios franceses de alto nivel visitó la planta de Alpura en Cuautitlán Izcalli para explorar posibles acuerdos de colaboración, transferencia tecnológica y coinversión en el sector lácteo y agroindustrial.

Si bien, los proyectos aún están en evaluación, ambas partes coincidieron en que hay grandes oportunidades para impulsar la innovación, abrir nuevas líneas de negocio y elevar los estándares del sector lácteo en favor de productores y consumidores.

“Estamos convencidos de que el intercambio de conocimientos y las alianzas internacionales son esenciales para fortalecer al sector agroindustrial y generar bienestar compartido”, manifestó Tanya Avellán, directora general de la empresa mexicana fabricante de alimentos lácteos.

La visita de los empresarios franceses se realizó en el marco de la gira de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a México y su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 7 de noviembre de 2025.

Francia ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales europeos de México, con más de 500 empresas francesas operando en el país que generan miles de empleos directos e indirectos, destacó Alpura en un comunicado.

Durante el encuentro empresarial, apoyado por el Banco Público de Inversión de Francia (BpiFrance) y la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México), se compartieron mejores prácticas entre las empresas de ambos países, que apunten a la cooperación económica y tecnológica.

“La visita se da en un contexto de fortalecimiento del comercio bilateral entre México y Francia, con un crecimiento sostenido en los sectores agroindustrial, energético, tecnológico y de innovación alimentaria”, se lee en el comunicado.

Durante el recorrido, los asistentes conocieron los procesos de producción, los controles de calidad, los sistemas de trazabilidad y las acciones en materia de sostenibilidad de Alpura.

Por su parte, la delegación francesa reconoció a la compañía como una empresa que impulsa la modernización del sector agroalimentario mexicano, al integrar procesos tecnológicos, prácticas sostenibles y sociales.

“Para Alpura fue un honor recibir a esta delegación en un momento tan relevante para la relación entre México y Francia. Compartimos la visión de que la innovación y la sustentabilidad son motores de crecimiento”, consideró Tanya Avellán.

Grupo Alpura es una empresa 100% mexicana, con 53 años dedicada a la producción y comercialización de leche y productos lácteos.

Actualmente, procesa 3.5 millones de litros de leche todos los días y emplea a 22,000 personas en México. Cuenta con tres plantas de procesamiento en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Delicias, Chihuahua; y San Luis Potosí.