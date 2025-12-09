Edenred acelera expansión en México con su estrategia Amplify 2025–2028

Edenred, plataforma global de servicios digitales para beneficios, movilidad y pagos B2B, presentó su plan estratégico Amplify 2025–2028, con el que busca fortalecer su crecimiento rentable y ampliar su ecosistema digital a nivel global. La iniciativa coloca a México como uno de sus mercados prioritarios en América Latina.

El plan —que marca la siguiente fase de evolución del grupo— se articula en torno a tres ejes: Attract, orientado a acelerar la adquisición de clientes mediante inteligencia artificial y automatización comercial; Enrich, enfocado en ampliar oportunidades de venta cruzada con soluciones integrales como Edenred+; y Activate, que busca impulsar el uso de plataformas y monetizar la audiencia a través de servicios innovadores para comercios y aliados.

“Esta estrategia nos permitirá atraer nuevos clientes, enriquecer nuestra oferta y activar oportunidades comerciales en los 44 países donde operamos, beneficiando a más de 60 millones de usuarios y 2 millones de comercios”, informó la compañía.

México, mercado clave para Edenred

Los resultados financieros del primer semestre de 2025 confirman el dinamismo de la región. Edenred reportó un crecimiento de 14.4% en EBITDA y 7.1% en ingresos operativos, destacando el desempeño de América Latina. En este contexto, México se consolida como uno de los diez mercados más relevantes para el grupo.

“México es clave en nuestra estrategia global. El crecimiento en nuestras líneas de negocio, particularmente en Mobility y Benefits & Engagement, confirma el potencial del país como motor de innovación y digitalización para la región”, señaló Antoine Blanc, director general de Edenred México.

Movilidad corporativa y bienestar laboral

La unidad Edenred Mobility ha evolucionado hacia un portafolio integral para la gestión de flotas corporativas. Su reciente solución Ticket Car+ incorpora GPS, telemetría, métodos de pago digitales y tableros avanzados, orientados a mejorar la eficiencia operativa y la movilidad sostenible en empresas.

En el segmento de Benefits & Engagement, la compañía continúa ampliando sus programas de bienestar, vales de despensa, restaurante, tarjetas de regalo y herramientas para mejorar la experiencia del empleado. La integración de Engagement busca fortalecer la retención de talento y la cultura organizacional, áreas cada vez más estratégicas para las empresas mexicanas.

Inversión y proyecciones hacia 2030

Como parte de Amplify, Edenred anunció una inversión de €1,800 millones en innovación, datos y tecnología, además de la implementación del programa Fit for Growth, orientado a optimizar procesos y elevar la eficiencia operativa.

La compañía estableció metas financieras de largo plazo, entre ellas:

Crecimiento orgánico de EBITDA de 8% a 12% anual a partir de 2027.

a partir de 2027. Conversión de flujo libre de efectivo/EBITDA superior a 65% .

. Superar los €5,000 millones en ingresos para 2030 .

. Incrementar el ingreso promedio por usuario de €46 a cerca de €70.

La estrategia refuerza la posición de Edenred como actor relevante en soluciones para empleados, movilidad y pagos corporativos, sectores que seguirán creciendo con la digitalización de servicios y la transición hacia modelos de trabajo más flexibles y eficientes.

Acerca de Edenred

Edenred es una plataforma digital de servicios corporativos en beneficios, movilidad profesional y pagos B2B. Con presencia en 44 países, conecta a más de 60 millones de usuarios, 2 millones de comercios y un millón de clientes empresariales mediante soluciones digitales y aplicaciones móviles.

Fiel a su propósito “Enrich connections. For good.”, Edenred impulsa el bienestar de las personas, la eficiencia empresarial y el acceso a alimentos saludables, movilidad sostenible y productos responsables.

El grupo, que cotiza en Euronext París e integra índices como CAC 40 ESG, FTSE4Good y DJSI World, registró en 2024 un volumen de negocio cercano a €45 mil millones.

Para mas información sobre Edenred visita, https://www.edenred.mx/