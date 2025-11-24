“Qué desastre de función” sorprende a suscriptores de Club El Economista

La noche del 21 de noviembre de 2025, los suscriptores de Club El Economista presenciaron la obra de teatro y el Meet & Greet de “Que desastre de función”, una producción que mezcla comedia, egos, sarcasmos y problemáticas que pueden parecer propias de la ficción de una puesta en escena, pero que, en realidad, suceden más de lo que público imagina.

Celebración de los 24 años del Club El Economista en la experiencia Meet & Greet con la obra de teatro "Que desastre de función" con suscriptores. Foto: Hugo Salazar / El Economista

Con esta experiencia llevada a cabo en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México, se cierran los tres días de celebraciones por el 24° aniversario de Club El Economista.

“Que desastre de función” (cuyo nombre original es Noises Off) es una obra de teatro inglesa dividida en tres actos y escrita por el dramaturgo británico Michael Frayn. Fue estrenada el 23 de febrero de 1982 y se ha traducido a veintiocho idiomas y estrenada en cincuenta países, incluyendo México, donde cuenta con un talentoso elenco que ha logrado sacar la risa de miles de espectadores.

“Es una obra que conozco desde hace varios años y cuando vi la película que se hizo en los 90´s me surgió el deseo de algún día hacerla, y ahora que fui invitado a participar en ella es un sueño hecho realidad, porque es un texto que me encanta y es un dramaturgo del cual soy muy admirador, entonces estoy agradecido con la vida”, declaró Pedro de Tavira, quien interpreta a Max.

La puesta en escena nos muestra a una caótica compañía de actores que intenta montar un vodevil titulado Al desnudo; sin embargo, las tensiones internas, las vanidades, los celos y las relaciones secretas provocan un desorden monumental tanto en escena como detrás de ella, haciendo del espectáculo una auténtica explosión de enredos cómicos que termina en desastre.

“Creo que lo que se debe hacer como actor es justamente intentar que salga bien, creo que esa es la premisa para mí, es no permitir que todo salga mal, sino hacer un esfuerzo contrario porque todo salga bien”, afirmó Marco Antonio García, quien interpreta a Sergio, el ladrón.

En esta pieza, considerada una obra maestra del humor, los espectadores presencian primero un ensayo general que es un enredo puro, luego una auténtica batalla campal entre bastidores y la función final, un espectáculo apocalíptico donde nada se sostiene y los actores ya no pueden ocultar el desastre. Cuanto peor resulta todo, más se ríe el público.

“Estoy muy emocionada porque llevaba tres años sin hacer teatro, entonces para volver con este elenco, con este director, la verdad estoy súper contenta, ya que como pueden ver y, aunque usted no lo crea, hacer mucha condición física fue importantísimo, porque yo decía que, si no entreno para esta obra me voy a estar muriendo”, dijo Pamela Almanza, quien interpreta a Valeria.

La experiencia de los suscriptores

Para Christian López, suscriptor de Club El Economista desde hace un mes, dijo que la experiencia de conocer a los actores en el Meet & Greet fue impresionante, y la obra de teatro fue una muy grata sorpresa, ya que es muy fanático del teatro.

Por su parte, Ilse Osornio, suscriptora desde hace un año, recomendó ir a ver la obra que es muy divertida y suscribirse a Club El Economista para tener estos beneficios y acceso a experiencias como esta.

Finalmente, Karen Villeda, suscriptora desde hace 5 años, aseguró que la obra fue muy divertida y el poder conocer a los actores, entrar al escenario y tomarse la foto con todo el elenco fue una de las mejores experiencias.

