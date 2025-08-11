Creación de empresas en España registra su cifra más alta desde 2007

En junio se crearon 10,964 nuevas empresas en España, 15% más respecto al mismo mes del año anterior, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos de Sociedades Mercantiles, publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de sociedades disueltas se incrementó 1.4 por ciento.

Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir 0.3% en abril y 36.9% en mayo.

El informe mostró que 20.3% de las sociedades mercantiles creadas en junio correspondió a Inmobiliarias, financieras y seguros y 15.7% al Comercio. En cuanto a las sociedades disueltas, 18.2% pertenecía al Comercio y 16.4% a Construcción.

Para la creación de las 10,964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 515 millones de dólares, lo que supone 6.2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 47,000 dólares, bajó 18.4 por ciento.

Por su parte, la disolución de empresas subió 1.4% interanual en el sexto mes del año, con 1,582 sociedades desaparecidas. De las 1,706 empresas que se disolvieron en junio, 79.9% lo hicieron voluntariamente.

Por otro lado, 20.3% de las sociedades mercantiles que se crearon en junio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y 15.7%, al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica, 18.2% pertenecía al comercio.