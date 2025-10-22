CPKC y Americold: Una alianza que redefine la cadena de frío en Norteamérica

La eficiencia en la cadena de suministro de productos refrigerados es esencial para garantizar frescura, calidad y seguridad alimentaria. Sin embargo, la inconsistencia y variabilidad en los tiempos de tránsito han sido un obstáculo en la cadena de frío de Norteamérica. Las opciones de transporte limitadas, la congestión en la frontera y la descarga constante de productos afectan la calidad de los alimentos y los costos operativos. Conscientes de esta necesidad, Canadian Pacific Kansas City (CPKC), el primer y único ferrocarril que conecta México, Estados Unidos y Canadá, y Americold Realty Trust, líder mundial en logística, bienes raíces y servicios de valor agregado con temperatura controlada, han establecido una alianza estratégica que cambiará la forma en que se distribuyen alimentos a lo largo de la región de América del Norte.

El pasado 12 de agosto, se inauguró el nuevo Centro de Importación y Exportación para almacenamiento refrigerado en Kansas City, Missouri, con una inversión de 127 mdd, desarrollado en asociación con CPKC. La instalación de 335,000 pies cuadrados es la primera de Americold en la red ferroviaria y se convierte en un centro clave para el tren México Oeste Express (MMX), un servicio intermodal premium que ofrece un servicio directo entre el Medio Oeste de Estados Unidos y México en tiempo de traslado competitivo. El almacén sirve como un punto de consolidación estratégico para envíos de mayor distancia, incluyendo flujos de Canadá a México.

Entre las características clave de esta nueva instalación se incluyen inspecciones en el sitio para eliminar retrasos en la frontera, capacidad de carga que excede las 25 toneladas por contenedor para reducir la congestión en las carreteras; y un radio de servicio de 500 km que apoya el flujo regional de alimentos.

Por otro lado, CPKC pone a disposición una de las flotas más grandes y modernas de Norteamérica, con 1,000 contenedores refrigerados intermodales domésticos de 53 pies. Además, su servicio CP TempPro ofrece un tránsito confiable puerta a puerta, con protección de temperatura, consolidando una alternativa más competitiva frente al transporte por carretera.

Este nuevo centro trae beneficios considerables para la industria de los alimentos refrigerados ya que significa tiempos de tránsito más cortos y mayor eficiencia en la cadena de suministro para los productos refrigerados; una ruta directa para productos con temperatura controlada a través de la ruta ferroviaria de CPKC, con ahorros significativo en costos para el transporte de grandes volúmenes a larga distancia; opciones de transporte más sostenibles, con menores emisiones de gases de efecto invernadero; una red integrada para un transporte más confiable y seguro de productos sensibles a la temperatura; generación de empleos y crecimiento económico en la comunidad local de Kansas City.

Con esta alianza, CPKC reafirma su papel como el tren que une a Norteamérica, ofreciendo a productores y distribuidores una solución integral para el transporte de productos sensibles a la temperatura, bajo un esquema más seguro, eficiente y sostenible. El futuro de la cadena de frío ya está en movimiento, y CPKC, junto con Americold, lo lidera sobre rieles.

