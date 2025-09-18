Coparmex pide inclusión y transparencia en consultas para revisión del T-MEC

La inclusión y la transparencia del sector productivo en las consultas para la revisión del T-MEC en 2026 será clave para garantizar que Norteamérica conserve su liderazgo como la región más competitiva del mundo y mantenga la certidumbre que requiere la inversión, demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Hacemos un llamado para que este ejercicio se realice con total transparencia y con la participación activa de todos los sectores productivos y organizaciones empresariales de México, Estados Unidos y Canadá”, dijo el organismo privado.

Para el sector patronal del país, las consultas en curso deben integrar la voz de empresarios, trabajadores y sociedad civil, de modo que cada tema acordado refleje el interés compartido de los tres países.

“El T-MEC no solo constituye una plataforma comercial, sino también un marco regulatorio que garantiza certeza jurídica en inversiones y establece disciplinas en materia laboral, ambiental, digital y de propiedad intelectual”, señaló.

El organismo privado que encabeza Juan José Sierra participa de forma directa en el “cuarto de junto”, a través de los expertos de nuestro Comité de T-MEC y Nearshoring, contribuyendo con propuestas que refuercen la integración económica y protejan los beneficios alcanzados en comercio, inversión y generación de empleos.

Reiteró que este tratado trilateral es fundamental para respaldar más de 17 millones de empleos, casi un tercio del PIB mundial y cerca de una cuarta parte del comercio global.

Como Coparmex, mantenemos una relación estrecha con organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá para impulsar estrategias que promuevan la competitividad regional.

La cooperación en áreas estratégicas como energía, innovación y desarrollo tecnológico será determinante para que Norteamérica siga siendo un motor de crecimiento, inversión y empleo de calidad.

El claro ejemplo de la relación con las contrapartes de sector privado quedó demostrado con la misión Empresarial a Canadá, encabezada por Juan José Sierra Álvarez, quien confirmó el interés creciente de empresas canadienses por invertir en México en sectores como energía, minería, infraestructura y agroindustria.

Recordó que durante los encuentros sostenidos en Ottawa se confirmó que la suma de las economías de México y Canadá podría colocarnos como la quinta economía mundial, prueba del potencial que ofrece una cooperación estratégica sólida y de largo plazo.

Estos avances se complementan con la próxima misión empresarial de la Coparmex con autoridades y empresarios en Estados Unidos, que seguirá impulsando la agenda de integración productiva. El objetivo es reforzar las cadenas de valor, impulsar la generación de nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la apertura de mercados que permitan a la región enfrentar con éxito los desafíos globales.