Lectura 2:00 min
Consumo privado rebotó en junio, pero no evitó saldo rojo semestral
Creció 0.8% y rebasó las expectativas del Inegi, pero en el acumulado de los primeros seis meses del año descendió 0.5 por ciento.
En junio el consumo privado de las familias mexicanas creció 0.8% en comparación con mayo, con lo que repuso gran parte del terreno perdido dicho mes, cuando descendió 0.9%, muestran las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) difundidas este jueves por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El desempeño del indicador resultó mejor que lo esperado por el Inegi, pues a mediados de agosto su estimación oportuna apuntaba a una expansión de solo 0.3 por ciento.
En su comparación interanual, el consumo privado fue 1.1% superior al nivel de junio del 2024, con lo que volvió a terreno positivo luego del tropiezo de 0.4% que tuvo en mayo.
La mejora mensual de junio no impidió, sin embargo, que el indicador registrara un descenso para el período enero-junio de 0.5%, que contrasta con el avance de 4.1% del mismo período del 2024 y resulta la primera retracción semestral desde el pandémico 2020, cuando se desplomó 10.6 por ciento.
El repunte mensual del consumo fue detonado por un sorpresivo aumento de 4.9% en el renglón de compra de bienes importados, que contrastó con el estancamiento en la compra de bienes y servicios de origen nacional.
El repunte en el consumo de bienes importados se reflejó en una expansión anual de 4.4%, que rompió una racha de seis meses de caídas, en un contexto en el que el gobierno mexicano ha implementado acciones para sustituir importaciones y elevado la fiscalización sobre importaciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico.