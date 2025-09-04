Consumo privado rebotó en junio, pero no evitó saldo rojo semestral

En junio el consumo privado de las familias mexicanas creció 0.8% en comparación con mayo, con lo que repuso gran parte del terreno perdido dicho mes, cuando descendió 0.9%, muestran las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) difundidas este jueves por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El desempeño del indicador resultó mejor que lo esperado por el Inegi, pues a mediados de agosto su estimación oportuna apuntaba a una expansión de solo 0.3 por ciento.

En su comparación interanual, el consumo privado fue 1.1% superior al nivel de junio del 2024, con lo que volvió a terreno positivo luego del tropiezo de 0.4% que tuvo en mayo.

La mejora mensual de junio no impidió, sin embargo, que el indicador registrara un descenso para el período enero-junio de 0.5%, que contrasta con el avance de 4.1% del mismo período del 2024 y resulta la primera retracción semestral desde el pandémico 2020, cuando se desplomó 10.6 por ciento.

El repunte mensual del consumo fue detonado por un sorpresivo aumento de 4.9% en el renglón de compra de bienes importados, que contrastó con el estancamiento en la compra de bienes y servicios de origen nacional.

El repunte en el consumo de bienes importados se reflejó en una expansión anual de 4.4%, que rompió una racha de seis meses de caídas, en un contexto en el que el gobierno mexicano ha implementado acciones para sustituir importaciones y elevado la fiscalización sobre importaciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico.