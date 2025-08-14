Inegi estima leve repunte del consumo privado en junio y julio

En junio y julio de este 2025 el consumo de bienes y servicios de las familias mexicanas tuvo un leve repunte luego del bache por el que atravesó en mayo, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En comparaciones mensuales, la variable habría crecido 0.3% en junio y 0.6% en julio, de acuerdo con el reporte del IOCP divulgado este jueves.

Pese a estas mejoras, esta dinámica se traduce en caídas interanuales de 0.1% y de 0.4%, respectivamente, lo que significa que el consumo hilaría tres meses de descensos, año contra año.

Desde otra perspectiva, los comparativos anuales negativos del consumo privado sumarían ya siete en los últimos 12 meses, reflejo de una debilidad general que se produce en medio de una ralentización del mercado laboral y de una contracción de la inversión, tanto privada como pública.

En mayo el consumo privado tuvo un descenso mensual de 1% y una caída interanual de 0.9%, mientras que durante los primeros cinco meses del año acumuló un descenso de 1.1 por ciento.

Cabe recordar que el IOCP es una estadística experimental del Inegi que aporta una estimación econométrica oportuna sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

“Así, mientras que el IMCP se da a conocer aproximadamente nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP ofrece una primera estimación —con un mayor margen de error estadístico—, apenas dos semanas después de terminado el mes de referencia” refiere el Inegi.

De modo que el dato final del IMCP correspondiente al mes de junio se conocerá el próximo 4 de septiembre.