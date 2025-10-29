Consejo Nacional Agropecuario pide certeza y no acuerdos “a bomberazos” para productores de maíz

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, urgió al Gobierno Federal a ofrecer certeza y mayores apoyos a los productores de maíz y evitar acuerdos reactivos o a “bomberazos”.

“Estamos viviendo momentos difíciles en el campo; se ha descuidado, se ha olvidado, y hoy sufrimos las consecuencias. Es malo para México que, en lugar de prevenir, se busquen arreglos reactivos, a ‘bomberazos’”, expresó el dirigente durante su participación en la 3ª Edición del Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2025, organizado por el CNA y el Senasica.

Lo anterior, luego del acuerdo anunciado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, quienes mantenían bloques en diversos tramos carreteros del país.

El presidente del CNA resaltó que los productores nacionales enfrentan una desventaja significativa frente a los agricultores de otros países, quienes reciben subsidios agrícolas equivalentes a entre el 10 y el 20% del precio de los granos.

“Es imposible que el agricultor mexicano compita con una mano atada a la espalda. No tienen seguros, financiamiento, ni precios de garantía suficientes”, manifestó.

Aseguró que los costos del agricultor mexicano han subido más del 40% en los últimos dos años, mientras que los precios del maíz han bajado alrededor de un 40% en los mercados internacionales.

Por ello reiteró que en lugar de “hacer acuerdos reactivos cuando la gente se manifiesta, pedimos que las autoridades tengan más sensibilidad para entender la situación del campo, que entiendan los costos económicos y la rentabilidad, que no están ganando dinero, que están compitiendo con países que subsidian muchísimo a sus agricultores”.

Aunque reconoció el trabajo del titular de la SADER, Julio Berdegué, por su apoyo a los productores de maíz, el presidente del CNA destacó que, debido a los recursos limitados con los que cuenta, resulta complicado destinar los apoyos necesarios al campo mexicano.

“Yo creo que el secretario lo tiene muy difícil para arreglar los problemas porque no tiene el presupuesto para hacerlo y creo que se tiene que dar ese presupuesto para poder apoyarlos”, enfatizó.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Julio Berdegué anunció un acuerdo con productores del Bajío para apoyar a 90,000 agricultores con hasta 20 hectáreas, quienes recibirán un incentivo de 950 pesos por tonelada de maíz, con un tope de 200 toneladas por productor.

El programa abarcará 1.4 millones de toneladas y busca mitigar el impacto de los bajos precios internacionales.

Además, ampliarán el programa “Cosechando Soberanía” para otorgar créditos con una tasa preferencial de 8.5% anual, y se implementará el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, para fijar precios de referencia. Además, fomentará acuerdos directos entre productores, industria y compradores.

Datos de la Secretaría de Agricultura indican que el precio internacional del maíz ronda los 3,400 pesos por tonelada; sumando los costos logísticos y de transporte, se incrementa a 4,850 pesos, un precio considerado bajo, ya que no cubre los costos de producción de la mayoría de los productores mexicanos.

“Yo creo que el Gobierno Federal tiene que apoyar más, tiene que darse cuenta de que el campo mexicano está compitiendo desventajosamente contra los agricultores alrededor del mundo que tienen amplios subsidios, lo que se está pidiendo es mucho menos”, reiteró Esteve Recolons.

Advirtió que también se trata de un tema de seguridad alimentaria. México debe producir sus alimentos, porque si el clima o el mercado fallan dependeremos solo de lo se produzca localmente.

“Tenemos que actuar propositivamente y no reactivamente en arreglar los problemas del campo, así que vienen los cultivos otoño-invierno y nos gustaría empezar a ver que el campo tenga certeza”, consideró.

Finalmente, el presidente del CNA pidió que se incluya a los productores en las negociaciones, ya que los acuerdos alcanzados en la madrugada de este miércoles se establecieron entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.

No obstante, aclaró que hasta ahora los agricultores no han manifestado un rechazo abierto a las medidas anunciadas.