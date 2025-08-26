El Comce impulsa la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) expresó este martes su respaldo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.

Sergio Contreras, presidente ejecutivo del Comce y presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) Capítulo México, manifestó su respaldo a la incorporación de Costa Rica como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, destacando su potencial para fortalecer la competitividad regional y la proyección del bloque hacia Centroamérica.

Durante el foro “El Camino hacia la Alianza del Pacífico”, llevado a cabo en San José, Costa Rica, afirmó que sumar a Costa Rica es una oportunidad para fortalecer a la Alianza del Pacifico, gracias a la especialización que tiene este país en sectores como alta tecnología, agroindustria y dispositivos médicos, entre otros, además del desarrollo en educación y talento humano calificado.

Subrayó que esta incorporación representa una oportunidad para permitir que se tienda un puente a los países de Centroamérica y aprovechar el comercio que ofrece el área Asia Pacifico.

Contreras resaltó el liderazgo exportador de Costa Rica, su participación en la OCDE y su conectividad portuaria en el Pacífico y el Caribe como fortalezas clave que consolidan su papel estratégico en la región.

Entre los principales retos, señaló los costos logísticos y la necesidad de contar con una mejor infraestructura.

La Alianza del Pacífico no es solo un tratado comercial, sino un mecanismo de integración profunda entre Chile, Colombia, México y Perú, basado en los cuatro pilares o libertades: la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, mismos con los que se creó la Comunidad Económica Europea en el año 1957, la cual pasó a ser la Unión Europea en el año 1993.

La Alianza del Pacifico fue fundada en 2011 y el Protocolo Comercial se firmó en 2014, el cual prevé que hacia 2030 se liberen los aranceles en 100% entre los países miembro, mismos que actualmente son del orden de 99 por ciento. En el mismo protocolo también se establecen los mecanismos para fomentar la inversión.

El foro contó con la participación del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera; el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André; de los embajadores de los países miembro, así como representantes diplomáticos, empresariales y gubernamentales.

El embajador de México en Costa Rica, Víctor Sánchez Colín, señaló que la integración de Costa Rica permitirá avanzar hacia una integración más moderna, competitiva e inclusiva.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Costa Rica-México, Rosamaría Morales, destacó la visión con propósito social del mecanismo, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Arturo Rosabal, subrayó que la integración permitirá diversificar mercados principalmente en la región Asia Pacifico.