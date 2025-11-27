Club El Economista disfrutó la renovada experiencia de Turibus Museos

El pasado 27 de noviembre, los suscriptores vivieron una experiencia en Turibus Museos, un relanzamiento como parte de las celebraciones por el 25 aniversario de Turibus; un recorrido que fusionó arte y gastronomía.

Antes de iniciar la ruta, una ligera lluvia sorprendió a los asistentes del Club El Economista, aunque no representó ningún obstáculo para que pudieran disfrutar del recorrido. Con el paso de los minutos, el clima se estabilizó, dando paso a una velada fría pero tranquila, ideal para que disfrutaran del paseo nocturno por la ciudad.

En esta edición, la primera parada fue en el Museo Franz Mayer, los participantes disfrutaron de la exposición “Japón: del mito al manga”, donde descubrieron creencias y míticos relatos japoneses que han sido inspiración para obras de arte que hoy son admiradas en todo el mundo.

Para el suscriptor Miguel Guadarrama que lleva 15 años siendo parte del Club, comentó que estas experiencias lo ayudan a salir de la rutina siendo la exposición lo que más le gustó:

“El museo fue mi parte favorita, recorrer la sala de Japón y conocer los mitos que actualmente se siguen conservando en mangas, animes, me llamó la atención, y la actividad de hacer la tiara de Sailor Moon, fue muy divertido”.

Carlos Betancourt Franco, director general de Orbe y responsable de Turibus Museos, explicó que este producto nació con la intención de acercar al público a los recintos culturales más emblemáticos de la capital.

“Una parte importante de la gente que se sube al Turibus busca una experiencia cultural. Por eso surgió Turibus Museos, para ofrecer algo más exclusivo: visitas guiadas por directores, curadores o incluso artistas, y acceso a museos que en ocasiones abren especialmente para nosotros”, señaló.

Una noche de arte y de sabores

Para la reapertura, el Franz Mayer presentó su Noche del Franz Sailor Roller, un evento temático inspirado en Sailor Moon y vinculado con la exposición Japón. Por parte del museo, Johan Trujillo Argüelles, directora de Comunidades, detalló que esta alianza busca atraer nuevos públicos y promover el acercamiento al arte desde experiencias distintas.

La directora exhortó al público a disfrutar las Noches del Franz como una oportunidad para vivir el museo desde otra mirada:

“Aprovechen las noches del Franz como ese espacio para aproximarse al museo desde una perspectiva distinta y que estén al pendiente de nuestra programación, porque tendremos exposiciones que pueden interesar a distintos públicos de distintas edades y con distintos intereses”, invitó Trujillo.

La suscriptora Selene Hernández esta vivencia recordó su niñez: “Conocer la cultura japonesa me encantó sobre todo porque te remontas al tiempo donde estabas chica y veías la de Sailor Moon, muy padre".

Los miembros, además, tuvieron un recorrido libre en el que accedieron a otras propuestas del recinto, como la Exposición Surreal, la muestra Pierre et Gilles, una llamativa exhibición de figuras 3D, patinaje con la temática de Sailor Moon y actividades para fanáticos del manga.

El recorrido nocturno también integra una experiencia gastronómica de la mano de La Naval, empresa con casi 100 años de historia en la importación y venta especializada de vinos.

Gerardo González, gerente general, explicó que su participación busca complementar el viaje cultural con una cata guiada: “El vino también es arte. En una copa podemos tener hasta 80 años de historia desde que esa vid comenzó a crecer”.

La Naval ofrece vinos de todo el mundo y su propuesta en estas experiencias es brindar un acercamiento personalizado: “Queremos romper la barrera de quienes nunca han entrado a una tienda especializada”.

El sommelier Christopher Plascencia fue el encargado de guiar a los suscriptores en una cata introductoria donde explicó, paso a paso, cómo se analiza un vino desde: lo visual, observando su color y brillo; lo olfativo, identificando aromas primarios, secundarios y terciarios; y lo gustativo maridando con alimentos.

Su explicación permitió a los participantes comprender mejor el universo del vino, mientras disfrutaban la degustación acompañada de dos tapas: una de sobra asada y otra de butifarra, que complementaron de forma ideal los perfiles del vino chileno presentado.

Esta experiencia para Viridiana Sandoval, suscriptora desde hace 5 años fue muy grata: “Es importante aprender a ser turista en tu propia Ciudad, disfrutar de la cultura en México, es un placer. Totalmente recomendable ser parte del Club: 5 estrellas. Es mi relación más larga”, finalizó con humor.

