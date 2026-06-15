Compra de gas a EU acelera en marzo

Las importaciones de gas natural desde Estados Unidos alcanzaron un promedio de 6,351 millones de pies cúbicos diarios en marzo, incrementándose 5.7% en un año y logrando el mayor aumento anual de los últimos cinco años, reveló la Administración de Información Energética (EIA, por su sigla en inglés) del gobierno estadounidense.

En el reporte del tercer mes del año, el organismo mostró que sus exportaciones de gas seco por ducto hacia México son ya 90.3% más altas de las que se realizaban hace una década, ya que en 2016 se envió al sur un volumen de 3,336 millones de pies cúbicos por día en el tercer mes del año.

El alza en el volumen de importaciones se ha dado también desde que Morena gobierna el país, porque en 2018 los envíos por ducto desde el país vecino del norte fueron por 4,189 millones de pies cúbicos por día, con lo que han crecido 49% en ocho años.

Luego de que al 2021 tuvieron un aumento de 10% interanual, las importaciones incluso cayeron 7.2% en 2022 y desde entonces mostraron incrementos menores a los de este año: de 4.6% en 2023; luego de 2.7% en 2024, y de 2.1% en 2025.

Si bien las adquisiciones de gas natural obedecen a una estacionalidad que implica comparativos más extensos, cabe señalar que en el volumen mensual de exportaciones de gas de marzo -que fue de 196,866 millones de pies cúbicos- hay un incremento de 11% en relación con febrero, mientras que año pasado, en el tercer mes el aumento mensual fue de 7.4 por ciento.

El aumento en las compras de gas puede estar relacionado con la caída en los precios del hidrocarburo en el mercado Henry Hub que toma como referencia el sur de Estados Unidos para sus transacciones con México, ya que con un precio spot de 3.04 dólares por millón de unidad, tuvo una reducción de 26% anual, luego de que con una cotización de 4.12 dólares por millón de pie cúbico, en el 2025 se encareció 176% el gas por el aumento sostenido de la demanda global, particularmente en Europa y Asia.

Ante el crecimiento sostenido del consumo de gas en el país y los planes para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incremente su uso para la generación en plantas de ciclo combinado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció desde febrero que el gobierno federal a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) evalúa la posibilidad de realizar actividades de fractura hidráulica o fracking para la extracción de hidrocarburos en el país.