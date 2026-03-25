CBP publica lista sobre cumplimiento de la Ley de Prevención de Trabajo Forzoso; México, bajo la lupa

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) puso en funcionamiento un tablero de datos que detalla el control de importaciones bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso. El sistema registra el valor, origen y estatus de mercancías vinculadas a la región de Xinjiang, identificando cargamentos que han sido detenidos, liberados o rechazados tras su inspección.

Se trata de una nueva herramienta que constituye un eje en las conversaciones bilaterales, donde el gobierno estadounidense ha planteado que México establezca controles equivalentes para detectar productos fabricados con mano de obra forzada. La cooperación en este rubro se fundamenta en el Artículo 23.6 del T-MEC, que obliga a los socios comerciales a impedir el flujo de bienes producidos bajo condiciones de explotación.

La implementación de estos mecanismos busca evitar que el mercado mexicano reciba productos con costos de producción reducidos mediante el uso de trabajo forzoso; esta vigilancia tiene como fin prevenir distorsiones en el mercado regional y asegurar que la industria nacional no enfrente condiciones de competencia que afecten la estabilidad de los trabajadores en México.

Un aspecto importante que debe ser considerado en el gobierno de México es fortalecer la inspección en aduanas, pues a partir de ello se mitiga el riesgo de que el territorio nacional funcione como un punto de tránsito para mercancías que no cumplen con los estándares laborales del acuerdo trilateral.

Los registros oficiales muestran que el valor total de los envíos examinados bajo este esquema alcanza los 3.94 mil millones de dólares. De este monto, las autoridades han liberado cargamentos con un valor de 2.95 mil millones de dólares, mientras que 944.25 millones de dólares corresponden a mercancías a las que se les ha denegado el acceso al mercado. Actualmente, se reportan 52.89 millones de dólares en envíos que permanecen en estado pendiente de resolución conforme a los criterios de la ley.

En cuanto a la distribución por sectores desde el año 2023, la industria electrónica concentra el mayor volumen financiero con 3.29 mil millones de dólares evaluados. Le siguen en relevancia los metales base con 196.19 millones, el sector de calzado y textiles con 95.93 millones, y los materiales industriales y manufactura con 89.74 millones de dólares.

Otros rubros bajo vigilancia incluyen el sector automotriz y aeroespacial con 78.04 millones, maquinaria con 77.75 millones, así como productos químicos, farmacéuticos, bienes de consumo, productos agrícolas y recursos minerales.

Es importante destacar que en los diálogos trilaterales recientes -en el capítulo laboral- ha sido un tema prioritario para asegurar que la región de Norteamérica esté libre de cadenas de suministro “contaminadas” por abusos a los derechos humanos.