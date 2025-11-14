El Buen Fin 2025: es el momento de elevar tu mundo con Apple en MacStore

Si estabas esperando la señal definitiva para estrenar esa MacBook, ese iPhone o el Apple Watch que tanto quieres, la espera terminó. Pero este Buen Fin (del 13 al 17 de noviembre) no se trata solo de encontrar un descuento; se trata de comprar con verdadera inteligencia financiera.

MacStore, el Apple Premium Partner líder en México, ha lanzado la que es, sin duda, la estrategia comercial más sólida del año. Su filosofía es clara: "la decisión no es si comprar más barato, sino dónde comprar mejor”.

Este es el momento de invertir en el ecosistema Apple, y MacStore ha creado una red de alianzas bancarias sin precedentes para que maximices tu poder adquisitivo y optimices tus finanzas.

Más allá del descuento: El valor real está en la estrategia

En lugar de solo bajar precios, MacStore te ofrece un valor real y la confianza de un socio autorizado con tres ejes financieros clave:

Bonificaciones y Cashback: Recupera hasta el 20% de tu compra o recibe hasta $12,000 pesos en beneficios directos.

Plazos Cómodos: Olvídate de presiones. Lleva tus productos con planes de hasta 36 MESES SIN INTERESES.

Pagos Diferidos: Disfruta tu tecnología hoy. Adquiere ahora y comienza a pagar hasta 2026.

El arsenal financiero más amplio del Buen Fin está en MacStore

Aquí es donde MacStore se separa de todos los demás. Concentra el portafolio bancario más completo y competitivo del país, con beneficios válidos tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online.

Ninguna otra tienda te ofrece esta cobertura. Revisa la promoción de tu banco y prepárate:

Entre sus principales alianzas destacan:

BANORTE: Compra con TDC y elige tu beneficio:

1. Hasta $9,000 pesos de bonificación o si tienes Nómina obtén bonificación de hasta $12,000 pesos.

2. Bonificación de puntos.

3. Compra ahora y empieza a pagar en febrero 2026 + 3 MSI.

MIFEL: Obtén bonificación de hasta $6,000 en compras a 12 MSI en tienda y en línea.

BBVA: Compra hoy en una sola exhibición y paga hasta marzo 2026 a 3 MSI.

SANTANDER: Obtén hasta 15% de cashback en compras con TDC física o digital hasta 20 MSI en tienda física y en línea.

AMEX: Obtén bonificación de $1,500 en compras hasta 15 MSI en línea.

SCOTIABANK: Obtén 15% de cashback en compras con TDC hasta 18 MSI en tienda y en línea + 5% adicional al cambiar o regresar a tu Nómina.

HSBC: Obtén hasta 20% de devolución en compras hasta 18 MSI en tienda y en línea.

PAYPAL: Obtén hasta $1,000 de descuento en compras hasta 24 MSI + cupón de $1,000 de descuento en línea.

MERCADO PAGO: Promo 1: Obtén 10% de descuento en compras a contado o a MSI en tienda y en línea utilizando el cupón BFINMP. Promo 2: Obtén 10% de descuento en compras a contado en tienda y en línea pagando con tu TDC de Mercado Pago.

KLAR: Obtén hasta $3,000 de cashback en compras de contado y a MSI en línea + cupón de $1,000 de descuento en compras en línea.

RAPPICARD: Compra hasta 18 MSI en tienda y en línea y paga en enero del 2026.

NU: Obtén premio de hasta $100,000 comprando hasta 18 MSI en tienda y en línea + cupón de $1,000 en compras en línea.

CREDITEA: Obtén 30% de descuento en compras en línea.

ATRATO: Compra hoy en tienda y en línea y paga en enero del 2026.

PLATA DIFIERE: Obtén cupón de $3,000 de descuento en compras en línea.

KUESKY PAY: Obtén hasta 30% de cashback en compras en línea para usuarios nuevos.

Compra con confianza total

Más allá de las promociones, comprar en MacStore es una garantía. Si vas a tienda física, expertos certificados por Apple te darán asesoría personalizada para encontrar el producto y la promoción exacta para ti.

Si prefieres la comodidad del comercio electrónico, su plataforma online te ofrece la misma experiencia premium: pagos protegidos, logística eficiente y, lo más importante, todos estos mismos beneficios financieros.

No le des más vueltas. La mejor oportunidad para invertir en tecnología Apple es ahora y es en MacStore.

Analiza la promoción de tu banco y asegura tu compra maestra del año visitando www.macstoreonline.com.mx