BSI impulsará normas de TIC y telecom con Lillian Peregrina como nueva directora en México

BSI Group nombró a Lillian Peregrina como nueva directora comercial para México y Latinoamérica, con el objetivo de impulsar el reconocimiento de normas internacionales especialmente en los sectores de tecnologías de la información, ciberseguridad y telecomunicaciones.

Según cifras del INEGI, en el año 2024, unos 100.2 millones de mexicanos (83.1 % de la población de 6 años o más) utilizaron Internet, mientras que 73.6% de los hogares contaba con acceso a este servicio. La conectividad móvil y fija es cada vez más estratégica, aunque en zonas rurales la adopción aún está rezagada, pues sólo 68.5 % de los usuarios rurales usan Internet, frente al 86.9 % en zonas urbanas

Asimismo, en 2024 la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) documentó un aumento en los fraudes de SIM swapping, con casos en la Ciudad de México (133 en 2021 a 274 en 2023), Morelos (182-311) y múltiples entidades, lo que evidencia riesgos operativos y de seguridad crecientes en el sector telecomunicaciones

Con el nuevo rol de Lillian Peregrina, con más de 25 años de experiencia en Pruebas, Inspección y Certificación, y una trayectoria centrada en transformación digital, mercados emergentes y eficiencia operativa, se busca liderar la estrategia de BSI enfocada en promover estándares como ISO/IEC 27001 (seguridad de la información), ISO 22301 (continuidad del negocio) e ISO/IEC 27701 (privacidad).

Facilitar la adopción de marcos que fortalecen la gobernanza, la resiliencia y la seguridad en entornos digitales: “No se trata sólo de certificar, sino de convertir los estándares en parte del ADN operativo de las organizaciones”, afirma Peregrina.

(Con información de Nicolás Lucas)