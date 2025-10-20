ASUS Republic of Gamers lanza en México las nuevas ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally: rendimiento extremo y libertad total para jugar donde quieras

Ciudad de México, 16 de octubre de 2025.— ASUS Republic of Gamers (ROG), la marca líder en hardware gaming, anuncia la llegada a México de las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, desarrolladas en colaboración con Xbox para ofrecer una experiencia de juego portátil sin precedentes. Con estos lanzamientos, ROG combina la potencia del ecosistema Xbox con la versatilidad de una PC de alto desempeño en formato portátil, brindando a los jugadores la libertad de jugar cuando y donde quieran.

Ambos modelos integran Windows 11, permitiendo a los usuarios acceder a sus bibliotecas de juegos desde múltiples plataformas —como Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store o Ubisoft Connect— en una sola interfaz optimizada. Además, el nuevo software de Xbox garantiza una experiencia fluida y completamente adaptada al formato portátil, con navegación simplificada mediante controles, acceso rápido a configuraciones y compatibilidad mejorada con miles de títulos de PC.

Branded Content

ROG Xbox Ally: Comodidad durante todo el día

Impulsada por el procesador AMD Ryzen™ Z2 A, con cuatro núcleos Zen 2 y ocho hilos, acompañado por gráficos AMD RDNA™ 2. Esta configuración ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y eficiencia energética, capaz de ejecutar títulos AAA y juegos independientes con fluidez. Su diseño ligero incluye 16 GB de memoria LPDDR5X-6400, 512 GB de almacenamiento SSD M.2, y una batería de 60 Wh, convirtiéndola en la opción perfecta para jugadores que buscan potencia y portabilidad en un mismo dispositivo.

ROG Xbox Ally X: Rendimiento de nueva generación

Eleva el estándar de desempeño portátil con el nuevo procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, una APU de ocho núcleos Zen 5 y 16 hilos con gráficos RDNA™ 3.5 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada. Este chip ofrece mejoras notables en rendimiento, eficiencia y soporte para funciones impulsadas por inteligencia artificial que llegarán próximamente, como Auto Super Resolution (Auto SR), que escala la resolución de los juegos de forma automática, y la creación de clips automáticos de jugadas destacadas.

Con ambas consolas puedes llevar tu mundo gamer a donde vayas. No necesitas estar conectado para disfrutar tus juegos favoritos: ya sea en un avión, en la playa o en una cafetería, la potencia de estos dispositivos te acompañará a todas partes. Su batería de larga duración y su diseño portátil te permiten seguir tus aventuras sin interrupciones, sin depender de una consola fija o una conexión constante.

Pero si lo prefieres, también te dan la libertad de conectarlas fácilmente a una pantalla o monitor externo y disfrutar tus partidas con amigos, como en una consola tradicional, de este modo podrás transformar cualquier lugar en una estación gamer en casa.

Branded Content

La ROG Xbox Ally X también cuenta con 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, un SSD M.2 de 1 TB, y una batería de 80 Wh, ofreciendo hasta el doble de autonomía respecto a su predecesora. Además, incorpora un chasis completamente rediseñado con mejor ergonomía, agarre más firme, nuevos gatillos hápticos tipo impulse triggers y un sistema de refrigeración optimizado que reduce la temperatura sin comprometer el rendimiento.

Su forma se adapta perfectamente al agarre de tu mano, y su peso ligero hace que jugar por horas sea cómodo y natural. La ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X está pensada para acompañarte sin esfuerzo, sin cansancio y con la misma sensación de control que un mando profesional.

Ambas consolas integran soporte para las tecnologías gráficas más recientes de AMD, incluyendo FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) y Fluid Motion Frames (AFMF), que aumentan la fluidez y la tasa de cuadros por segundo para una experiencia visual más suave y realista.

Gracias al Programa de Compatibilidad para Consolas Portátiles de Xbox, miles de títulos ya se encuentran optimizados para funcionar en los dispositivos ROG Xbox Ally, garantizando una experiencia lista para jugar desde el primer día. Este esfuerzo conjunto entre ASUS, AMD y Xbox refuerzan el compromiso de las tres marcas con la innovación y el desarrollo de un nuevo estándar para el gaming portátil.

Las ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya están disponibles en México a partir del 16 de octubre de 2025 a través de los principales distribuidores autorizados, tiendas especializadas y la eshop de ASUS. Con este lanzamiento, ROG reafirma su liderazgo en la industria del gaming al ofrecer a los jugadores mexicanos tecnología de vanguardia diseñada para llevar la experiencia de juego a nuevos niveles de rendimiento, movilidad y libertad.

Branded Content

Acerca de ASUS

ASUS es un líder mundial en tecnología que proporciona los dispositivos, componentes y soluciones más innovadores e intuitivos del mundo para brindar experiencias increíbles que mejoran la vida de las personas en todas partes. Entre sus líneas de producto se destacan: laptops, desktops, monitores, placas madre, tarjetas de video, wearables, proyectores, robótica y servidores. Entre los segmentos a los que apunta ASUS, cuenta con una línea de productos dedicada específicamente para entusiastas (PC Gaming) llamada Republic of Gamers, que desde el 2006 ha sido la elección de los campeones a nivel mundial. Con su equipo de 5000 expertos internos en I+D, ASUS es reconocida mundialmente por reinventar continuamente las tecnologías de hoy para el mañana, obtiene más de 11 premios todos los días por calidad, innovación y diseño, y está clasificada entre las empresas más admiradas del mundo de Fortune.

Acerca de ROG

Republic of Gamers (ROG) es una sub-marca de ASUS dedicada a crear el mejor hardware y software para gaming del mundo. Formado en 2006, ROG ofrece una línea completa de productos innovadores conocidos por su rendimiento y calidad, que incluyen placas base, tarjetas gráficas, laptops, desktops, monitores, smartphones, equipos de audio, routers, periféricos y accesorios. ROG participa y patrocina importantes eventos de gaming internacionales. El equipo ROG se ha utilizado para establecer cientos de récords de overclocking y sigue siendo la opción preferida de los jugadores y entusiastas en todo el mundo. Para ser uno de los que se atreven visita http://rog.asus.com